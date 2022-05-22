Динамо може продовжити благодійне турне у США

Київське Динамо хоче продовжити своє благодійне турне на підтримку України. "Біло-сині" можуть зіграти матчі за океаном.

Ще один шанс зібрати гроші для України

Київський клуб не збирається зупинятись на досягнутому. Навіть відсутність лідерів, які вирушили у збірну, не лякає підопічних Мірчі Луческу продовжувати виступати з благодійною метою.

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Кияни можуть провести гру проти ДС Юнайтед. Про це у своєму твітері повідомив журналіст Стівен Гофф. Цікаво те, що "біло-сині" можуть провести навіть не один поєдинок за океаном. Якщо сторонам вдасться знайти вигідну дату, то кияни можуть зіграти ще один матч.

У США команда Луческу може зіграти вже у червні. Усі виручені кошти підуть на потреби України.

Нагадаємо, що багато футболістів вирушило у розташування збірної, яка вже 1 червня зіграє у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. А у разі позитивного результату ще й проти Уельсу (5 червня).

Після трьох контрольних спарингів головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков повідомив, що команду покинуть 5 футболістів, серед яких чотири динамівці – Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Сергій Булеца.

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