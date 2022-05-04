Базель – Динамо 2:3

Голи: Салай, 43, Еспозіто, 61 – Караваєв, 23, Андрієвський, 78, Попов, 81

Кияни провели свій шостий товариський матч у благодійному турне Європою. До цього поєдинку динамівці вже зібрали понад 22 мільйони гривень, але навіть на цій сумі не зупинились, пише 24 канал.

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Матч проти Базеля став останнім збірників, які 5 травня вирушать у розташування головної команди країни. Україна у Словенії вже розпочала підготовку до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Тому вже у наступних поєдинках Мірча Луческу буде виставляти зовсім інший склад.

Команди доволі рівно розпочали благодійну зустріч.

На 23-й хвилині першими нулі на табло розмочили гості. Гравці Базеля втратили м'яч на частині поля Динамо, Сидорчук чудовою розрізною передачею вивів на оперативний простір Ваната. Удар динамівця взяла на себе стійка. Але м'яч відлетів прямо під удар Караваєву, який з декількох метрів не схибив – 0:1.

Здавалось, що на перерву динамівці підуть з мінімальною перевагою у рахунку. Але так не думали гості.

За дві хвилини до закінчення основного часу першого тайму швейцарці зробили рахунок 1:1. Базель організував швидку атаку, яку вдало закінчив Салай.

Саме з мировим рахунком команди пішли на 15-хвилинний відпочинок.

Вольова перемога

Перерва краще вплинула на господарів, які першими повели у рахунку. На 61-й хвилині Еспозіто наважився на дальній удар та не прогадав. М'яч залетів у кут воріт Динамо – 2:1.

17 хвилин знадобилось динамівцям, щоб відквитати цей один гол. Андрієвський відгукнувся на передачу з флангу та з меж штрафного поцілив у дальній кут воріт – 2:2.

Ударні три хвилини були у виконанні Динамо, адже кияни не лише зрівняли рахунок, а й знову вийшли вперед. Попов грудьми запхав м'яч у ворота Базеля – 2:3.

Динамо здобуло чергову перемогу у благодійному турне.