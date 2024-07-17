Друга поспіль перемога команди Шовковського: Динамо обіграло чемпіона ПАР завдяки голу Діалло

Київське Динамо посилено готується до старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. В рамках підготовки "біло-сині" зустрілися з титулованим південноафриканським клубом Мамелоді Сандаунз.

Динамо – Мамелоді Сандаунз 1:0

Гол: Діалло, 26

Суперник Динамо у четвертому спарингу є чинним чемпіоном ПАР та учасником клубного чемпіонату світу. Тож кияни отримали змогу перевірити свої сили на фоні такого кваліфікованого суперника, пише 24 Канал.

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Забили гол та зберегли ворота "сухими"

Товариський матч проходив за рівної гри. Обидві команди створили чимало нагод для взяття воріт.

Удача посміхнулася сенегальському легіонеру Динамо Діалло. На 26 хвилині матчу вінгер у боротьбі із захисником південноафриканців переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Відео голу Діалло

Цей гол виявився єдиним у поєдинку та приніс перемогу команді Шовковського.

Матч проти Мамелоді Сандаунз став першим у складі Динамо для колумбійського новачка Браяна Себальйоса. Захисник з'явився на полі у другому таймі.

Нещерет (Моргун, 46), Дубінчак, Дячук, Біловар, Волошин (Себальйос, 46), Лонвейк (Піхальонок, 74), Андрієвський (Бражко, 74), Шапаренко (Шепелєв, 46), Ярмоленко (к) (Царенко, 46), Діалло (Кабаєв, 46), Супряга.

Відеоогляд матчу Динамо – Мамелоді Сандаунз

Динамо на зборах грає без поразок