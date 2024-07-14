Динамо – Брондбю 4:0

Голи: Попов, 14, Царенко, 71, Андрієвський, 75, Піхальонок, 81

Динамівці в рамках підготовки до старту сезону зіграли зі старими знайомими, з якими перетиналися в єврокубках у 90-ті роки. У своєму третьому спарингу "біло-сині" здобули переконливу перемогу, пише 24 Канал.

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Дебютний гол Піхальонка

У порівнянні з попереднім матчем проти Шальке 04 Олександр Шовковський провів ротацію складу. Місце у воротах зайняв Руслан Нещерет, а на вістрі атаки грав Владислав Ванат.

Склад Динамо: Нещерет (Бущан, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов (Малиш, 62), Бражко (Андрієвський, 62), Шепелєв (Лонвейк, 62), Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат (Супряга, 62), Лонвейк (Піхальонок, 33), Караваєв (Тимчик, 62), Буяльський (К) (Царенко, 62), Біловар (Дячук, 62).

Динамівці відкрили рахунок у зустрічі вже на 14-й хвилині. Центральний захисник киян Денис Попов головою замкнув подачу зі штрафного.

У другому таймі підопічні Шовковського ще тричі змішували данців діставати м'яч із сітки воріт. Спочатку Царенко на 71-й хвилині подвоїв перевагу. До речі, це другий поспіль гол "київського Мессі" на зборах.

Через кілька хвилин Олександр Андрієвський парашутом перекинув м'яч через голкіпера Брондбю, оформивши ефектний гол.

А довершив розгром новачок Динамо Олександр Піхальонок. Півзахисник відзначився на 81-й хвилині.

Відеоогляд матчу Динамо – Брондбю

Динамо на зборах в Австрії