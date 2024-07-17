Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0

Гол: Диалло, 26

Соперник Динамо в четвертом спарринге является действующим чемпионом ЮАР и участником клубного чемпионата мира. Поэтому киевляне получили возможность проверить свои силы на фоне такого квалифицированного соперника, пишет 24 Канал.

Читайте также Зашкварился по полной: главный тренер Партизана сравнил киевское Динамо с московским

Забили гол и сохранили ворота "сухими"

Товарищеский матч проходил при равной игре. Обе команды создали немало возможностей для взятия ворот.

Удача улыбнулась сенегальскому легионеру Динамо Диалло. На 26 минуте матча вингер в борьбе с защитником южноафриканцев переправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Диалло

Этот гол оказался единственным в поединке и принес победу команде Шовковского.

Матч против Мамелоди Сандаунз стал первым в составе Динамо для колумбийского новичка Брайана Себальйоса. Защитник появился на поле во втором тайме.

Видеообзор матча Динамо – Мамелоди Сандаунз

Динамо на сборах играет без поражений