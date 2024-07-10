Динамо – Падерборн 0:0
Суперником динамівців у першому спарингу був Падерборн – представник другої німецької Бундесліги. Кияни зіграли поєдинок на фоні дворазових тренувань, пише 24 Канал.
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Як Динамо зіграло перший спаринг
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський випустив у старті трьох збірників: Олександра Тимчика, Володимира Бражка та Владислава Ваната. Вони зіграли лише по 30 хвилин, тоді як більшість провели на полі 45 хвилин.
Також з перших хвилин на поле вийшов літній новачок Динамо Олександр Піхальонок. Крім того, за основну команду зіграв Кирило Пашко, якого президент "біло-синіх" Ігор Суркіс назвав "новим Циганковим".
Склад Динамо в спарингу проти Падерборна
- Перший тайм: Нещерет, Тимчик (Караваєв, 30), Попов, Малиш, Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 30), Буяльський (к), Піхальонок, Кабаєв, Пашко, Ванат (Супряга, 30).
- Другий тайм: Нещерет (гнатенко, 68), Карваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Андрієвський, Шепелєв, Лонвейк, Царенко, Волошин, Супряга.
Щодо матчу, то за весь ігровий час суперники не спромоглися забити бодай м'яч. У киян непогані моменти мали Ванат, Лонвейк, Царенко та Супряга.
У підсумку матч завершився безгольовою нічиєю – 0:0.
Свій наступний спаринг Динамо зіграє у суботу, 13 липня. Суперником киян буде Шальке 04.