Київське Динамо оголосило про підписання 23-річного центрального захисника Браяна Себальйоса. Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".
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Себальйос – гравець Динамо
Кияни орендували колумбійського футболіста до завершення календарного 2024 року. Якщо гравець зуміє себе зарекомендувати, то Динамо матиме право першочергового викупу трансферу Себальйоса у бразильського Форталезе.
Динамо представило Себальйоса / Фото ФК Динамо
Що відомо про новачка Динамо
Браян Себальйос народився 24 травня 2001 року в колумбійському місті Калі. Він вихованець клубу Університаріо Попаян. У 16-річному віці центральний захисник дебютував за рідну команду на дорослому рівні.
У 2019 році став гравцем Депортес Кіндіо, з яким у 2019 році вийшов до елітного дивізіону Колумбії.
На початку 2022 року Себальйос підписав контракт з бразильською Форталезою. У складі "Левів" дебютував у Кубку Лібертадорес та зіграв 19 поєдинків в бразильській Серії А.
Влітку 2023 року Браян на правах оренди став гравцем клубу Хуніор, з яким став чемпіоном Колумбії.
Крім того, в активі Себальйоса 4 матчі у складі збірної Колумбії U23. Центрбек брав участь у передолімпійському турнірі на Ігри-2024.
Літні трансфери Динамо
- Нагадаємо, що раніше Динамо презентувало двох новачків.
- Спочатку кияни підписали контракт з футболістом Чорноморця та молодіжної збірної України Максимом Брагару. 21-річний гравець може закрити позицію вінгера та флангового захисника.
- Згодом гравцем "біло-синіх" став лідер Дніпра-1 Олександр Піхальонок. Футболіст збірної України коштував Динамо 2,5 мільйона євро.
- Також до клубу повернувся з оренди нідерландський легіонер Джастін Лонвейк, який минулий сезон догравав у Фортуні Сіттард.