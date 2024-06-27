Київське Динамо оголосило про підписання 23-річного центрального захисника Браяна Себальйоса. Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

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Себальйос – гравець Динамо

Кияни орендували колумбійського футболіста до завершення календарного 2024 року. Якщо гравець зуміє себе зарекомендувати, то Динамо матиме право першочергового викупу трансферу Себальйоса у бразильського Форталезе.

Динамо представило Себальйоса / Фото ФК Динамо

Що відомо про новачка Динамо

Браян Себальйос народився 24 травня 2001 року в колумбійському місті Калі. Він вихованець клубу Університаріо Попаян. У 16-річному віці центральний захисник дебютував за рідну команду на дорослому рівні.

У 2019 році став гравцем Депортес Кіндіо, з яким у 2019 році вийшов до елітного дивізіону Колумбії.

На початку 2022 року Себальйос підписав контракт з бразильською Форталезою. У складі "Левів" дебютував у Кубку Лібертадорес та зіграв 19 поєдинків в бразильській Серії А.

Влітку 2023 року Браян на правах оренди став гравцем клубу Хуніор, з яким став чемпіоном Колумбії.

Крім того, в активі Себальйоса 4 матчі у складі збірної Колумбії U23. Центрбек брав участь у передолімпійському турнірі на Ігри-2024.

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