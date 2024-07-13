Динамо – Шальке 2:2

Голи: Царенко, 14, Ванат, 67 – Караман, 30, Сілла, 57

Зовсім скоро команда Олександра Шовковського розпочне свій виступ у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тож "біло-сині" не мають часу для розгойдування, пише 24 Канал.

Читайте також Руку б відрубав: ексгравець Динамо висловився про колишнього тренера киян, що фанатіє від Путіна

Динамо уникло поразки від Шальке

Протягом чотирьох днів динамівці зіграли другий спаринг. Суперником киян був колись грізний Шальке 04 з Гельзенкірхена, який вже третій рік як застряг у Другій Бундеслізі.

У стартовій одинадцятці Олександр Шовковський довірив місце нідерландському легіонеру Джастіну Лонвейку, який влітку повернувся до клубу. На вістрі атаки вийшов Владислав Супряга, який попри чутки залишився в команді.

Склад Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Малиш (Караваєв, 62), Тимчик (Біловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубінчак (Вівчаренко, 62) – Андрієвський (Бражко, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Лонвейк (Піхальонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) – Супряга (Ванат, 62).

Динамівці першими відкрили рахунок у зустрічі. Простріл Тимчика замкнув юний Царенко. Через кілька хвилин м'яч вдруге затріпотів у сітці після удару зі штрафного Буяльського. Однак арбітр скасував гол, побачивши порушення при побудові стінки.

На 30-й хвилині "кобальтові" відігралися. Найкращий бомбардир Шальке в минулому сезоні Караман влучно пробив головою після подачі зі штрафного.

На старті другого тайму кияни вдруге пропустили. Ефектний удар на свій рахунок записав малієць Сілла.

Та все ж Динамо уникло поразки. На 67-й хвилині зустрічі Ванат з лінії штрафного майданчика потужним ударом зрівняв рахунок.

У підсумку бойова нічия 2:2 проти Шальке, за яке колись грав ексгравець збірної України Євген Коноплянка.

Відеоогляд матчу Динамо – Шальке