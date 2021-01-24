Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону-2020/2021. У неділю, 24 січня, "біло-сині" в ОАЕ проведуть контрольну гру проти збірної Йорданії.

Поєдинок Динамо проти збірної Йорданії розпочнеться о 15:30 за київським часом. Про це повідомляє 24 канал.

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Онлайн-трансляція матчу буде доступна на клубному ютуб-каналі київського Динамо. Поєдинок Динамо проти збірної Йорданії можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт 24.

Динамо – збірна Йорданії: онлайн-трансляція матчу

Як Динамо проводить збори в ОАЕ