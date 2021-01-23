Київське Динамо може домовитися про співпрацю з Динамо з Бухареста. За результатами цього український клуб зможе відправляти талановитих вихованців своєї академії на "обкатку" в Румунію.

Про це повідомляє Sport.ro з посиланням на свої джерела. Також кияни матимуть першочергове право на викуп талановитих футболістів бухарестського гранда.

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Таку ідею виношує головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, який має намір найближчим часом запропонувати президенту киян Ігорю Суркісу підписати протокол про співпрацю з Динамо Бухарест.

Луческу бачить величезну перспективу в роботі академії київського Динамо, однак через велику кількість футболістів не здатний гарантувати повноцінний розвиток всім талантам у першій команді, через що хоче мати можливість відправляти талановитих гравців в оренду за кордон.

Що відомо про бухарестське Динамо

У той же час Динамо Бухарест нині переживає не найкращі часи, маючи суттєві борги, які оцінюються фахівцями в 6 мільйонів євро. З цієї причини співпрацю з киянами, ймовірно, буде бачитися румунам цікавим варіантом.

Динамо Бухарест є одним з топових клубів чемпіонату Румунії. "Червоні пси" 18 разів в історії ставали чемпіонами своєї країни, а в 1984 році доходили до півфіналу Кубка європейських чемпіонів.