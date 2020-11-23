У вівторок, 24 листопада" київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Барселону" у рамках 4-го туру групи Ліги чемпіонів. букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Динамо – Барселона: прогноз

Перед матчем "Барселона" одноосібно очолює групу G, у їх активі 9 очок. Але напередодні зустрічі каталонський клуб зазнав серйозних кадрових втрат. Головний наставник команди Рональд Куман вже оголосив заявку футболістів, яка вилетить у Київ. Нідерландський фахівець вирушає у столицю України з досить експериментальним складом, без травмованих лідерів Піке та Бускетса, а також Мессі, якому тренер дав відпочинок, пише 24 канал.

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У киян теж не найкраща ситуація. Мірча Луческу не зможе розраховувати відразу на 14-х футболістів, більшість з яких перебуває на самоізоляцію. Але є і хороші звістки. Капітан клубу Сергій Сидорчук повністю одужав від коронавірусу та швидше за все потрапить у заявку "Динамо".

Зараз підопічні румунського спеціаліста розташовуються на тертій сходинці у групі, у їх активі один набраний пункт. Обидві команди будуть націлені виключно на перемогу. Для киян цей матч є чудовим шансом поповнити скарбничку трьома очками, здобувши перемогу над знекровленою "Барселоною". Та й іспанцям звитяга є потрібною. Їм "у спину вже дихає" туринський "Ювентус" – 6 очок.

У першому поєдинку в Каталонії "Динамо" дало гідний бій іспанському гранду, поступившись у рахунку іспанцям 2:1. Єдиний гол за киян забив Віктор Циганков.

Матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 24 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00

Що прогнозують букмекери Marathonbet

"Динамо" є явним аутсайдером у цьому матчі. Тому перевагу букмекери віддають саме "Барселоні". На звитягу іспанських гостей можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,72. А от у перемогу підопічних Луческу спеціалісти не надто вірять – 4,75. Нічия у цьому спекотному матчі оцінена у 4,30.

Швидше за все зустріч може завершитись із аналогічним рахунок, який був у першій зустрічі у розіграші групи G Ліги чемпіонів – 1:2 на користь "Барселони". Саме такий результат експерти оцінили у 7,70.

Щодо мінімальної перемоги киян (1:0), то тут коефіцієнт є значно вищий – 15,25. Невелику перевагу віддають гостя у показнику першого забитого голу у матчі – 1,55. А от на те, що динамівці першими розмочать рахунок на табло стоїть коефіцієнт 2,73.

Експерти віддають належне хорошій грі нападника Владислава Супрязі. Та вважають, що молодому форварду вдасться засмутити голкіпера "Барселони". На його гол у зустрічі можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,70. Також слід звернути увагу на результативний удар у виконанні Беньяміна Вербіча – 4,50.

Щодо забитих голів у виконанні іспанського гранда, то тут найбільше вірять у гол від француза Антуана Грізманна – 2,30. Також досить таки гарний коефіцієнт стоїть на результативний удар від Мартіна Брейтвейта – 2,50.