Динамо – Барселона: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів
УЄФА оголосив список суддівських призначень на матчі Ліги чемпіонів. Поєдинок між "Динамо" і "Барселоною" буде обслуговувати словенець Матей Юг.
На брівках йому допоможуть його співвітчизники: Матей Жуніч і Роберт Вукан, пише 24 канал.
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Єдина "біла ворона" серед словенських суддів – німець Саша Штегеманн, який буде відповідати за VAR. Його асистентом буде Юре Прапротнік, а четвертим арбітром – Нейц Кайтазовіч: обидва зі Словенії.
Юг вже обслуговував матч "Динамо"
40-річний Юг вже одного разу працював на матчі киян – у 2018-му він судив домашній поєдинок Ліги Європи проти грецького АЕКа (0:0, кияни пройшли далі завдяки виїзному голу).
- Матч "Динамо" – "Барселона" пройде 24 листопада в Києві. Поєдинок стартує о 22:00 та відбудеться на порожньому НСК "Олімпійський".
- Після трьох турів каталонці набрали 9 очок та очолюють квартет, а "Динамо" з одним пунктом йде третім, випереджаючи "Ференцварош" лише завдяки кращій різниці голів.
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