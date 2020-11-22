УЄФА оголосив список суддівських призначень на матчі Ліги чемпіонів. Поєдинок між "Динамо" і "Барселоною" буде обслуговувати словенець Матей Юг.

На брівках йому допоможуть його співвітчизники: Матей Жуніч і Роберт Вукан, пише 24 канал.

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Єдина "біла ворона" серед словенських суддів – німець Саша Штегеманн, який буде відповідати за VAR. Його асистентом буде Юре Прапротнік, а четвертим арбітром – Нейц Кайтазовіч: обидва зі Словенії.

Юг вже обслуговував матч "Динамо"

40-річний Юг вже одного разу працював на матчі киян – у 2018-му він судив домашній поєдинок Ліги Європи проти грецького АЕКа (0:0, кияни пройшли далі завдяки виїзному голу).