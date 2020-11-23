Во вторник, 24 ноября киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Барселону" в рамках 4-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Динамо – Барселона: прогноз

Перед матчем "Барселона" единолично возглавляет группу G, в их активе 9 очков. Но накануне встречи каталонский клуб понес серьезные кадровые потери. Главный наставник команды Рональд Куман уже объявил заявку футболистов, которая вылетит в Киев. Нидерландский специалист отправляется в столицу Украины с довольно экспериментальным составом, без травмированных лидеров Пике и Бускетса, а также Месси, которому тренер дал отдых, пишет 24 канал.

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У киевлян тоже не лучшая ситуация. Мирча Луческу не сможет рассчитывать сразу на 14 футболистов, большинство из которых находится на самоизоляции. Но есть и хорошие известия. Капитан клуба Сергей Сидорчук полностью выздоровел от коронавируса и скорее всего попадет в заявку "Динамо".

Сейчас подопечные румынского специалиста располагаются на третьей строчке в группе, в их активе один набранный пункт. Обе команды будут нацелены исключительно на победу. Для киевлян этот матч является отличным шансом пополнить копилку тремя очками, одержав победу над обескровленной "Барселоной". Да и испанцам победа нужна. Им "в спину уже дышит" туринский "Ювентус" – 6 очков.

В первом поединке в Каталонии "Динамо" дал достойный бой испанскому гранду, уступив в счете испанцам 2:1. Единственный гол за киевлян забил Виктор Цыганков.

Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник, 24 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

"Динамо" является явным аутсайдером в этом матче. Поэтому предпочтение букмекеры отдают именно "Барселоне". На победу испанских гостей можно сделать ставку с коэффициентом 1,72. А вот в победу подопечных Луческу специалисты не слишком верят – 4,75. Ничья в этом жарком матче оценена в 4,30.

Скорее всего встреча может завершиться с аналогичным счетом, который был в первой встрече в розыгрыше группы G Лиги чемпионов – 1:2 в пользу "Барселоны". Именно такой результат эксперты оценили в 7,70.

Относительно минимальной победы киевлян (1:0), то здесь коэффициент значительно выше – 15,25. Небольшое преимущество отдают гостям в показателе первого забитого гола в матче – 1,55. А вот на то, что динамовцы первыми розмочат счет на табло, стоит коэффициент 2,73.

Эксперты отдают должное хорошей игре нападающего Владислава Супряги. И считают, что молодому форварду удастся огорчить голкипера "Барселоны". На его гол во встрече можно сделать ставку с коэффициентом 3,70. Ттакже следует обратить внимание на результативный удар в исполнении Беньямина Вербича – 4,50.

Что касается забитых голов в исполнении испанского гранда, то здесь больше всего верят в гол от француза Антуана Гризманна – 2,30. также довольно таки хороший коэффициент стоит на результативный удар от Мартина Брейтвейта – 2,50.