15 вересня київське "Динамо" поміряється силами із нідерландським "АЗ Алкмааром" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Динамо – АЗ Алкмаар: прогноз

"Динамо" вже додала у свій актив кубок у новому сезоні. Кияни у боротьбі за Суперкубок України здолали чемпіона сезону 2019/20 "Шахтар" (3:1), пише 24 канал. Що стосується внутрішнього чемпіонату, то тут справи у київського клубу теж складаються добре. У стартовому турі вони впевнено розгромили "Олімпік" 4:1, а вже у другому турі зіграли у "суху" нічию з чернігівською "Десною" (0:0).

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Нідерландський "АЗ Алкмаар" аж вже розпочали свій шлях у новому сезоні Ліги чемпіонів. У другому кваліфікаційному раунді нідерландці здолали "Вікторію". Вони у нервовому матчі зрівняли рахунок аж на п'ятій доданій арбітром хвилині. А потім героїчно відзначились ще двома голами вже у доданих двох 15-хвилинках, встановивши переможний рахунок 3:1.

Щодо протистоянь цих двох команд у єврокубках, то "Динамо" та АЗ двічі перетинались у груповому раунді Ліги Європи ще у 2010 році.

Тоді кияни двічі поспіль перемогли нідерландський клуб. Спершу вдома вони впевнено записали у свій актив перемогу – 2:0, а вже згодом додали сюди і успіх на виїзді – 2:1.

Статистика у Лізі чемпіонів

"Динамо" перемогло лише одного разу в семи останніх зустрічах Ліги чемпіонів. Загалом у їх доробку 3 нічиї та така ж кількість поразок.

"АЗ Алкмаар" ж тільки третій раз в історії бере участь у найсильнішому клубному турнірі. До цього вони грали у Лізі чемпіонів ще у далеких 1981/82 та 2009/10 роках.

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо"– "АЗ Алкмаар" відбудеться 15 вересня о 20:00

Динамо – АЗ Алкмаар: що прогнозують букмекери

Букмекери Patimatch віддають невелику перевагу саме киянам. Перемогу "Динамо" вони оцінили у 2,18, а от звитягу нідерландської команди у 3,30. На нічийний рахунок можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,45.

Перший гол у зустрічі вболівальники швидше за все побачать від київського клубу – 1,67, а от результативний удар у виконання гостей – 2,12.

Ідентичні коефіцієнти стоять на останній гол у поєдинку.

Фахівці вважають, що обидвом командам не вдасться забити у першій 45-хвилинці – 1,15. Такої ж думки вони притримуються щодо другого тайму – 1.29.

Перемога команди Луческу в один гол – 3,80. А успіх нідерландського "АЗ Алкмаар" в один гол оцінений коефіцієнтом 4,70.

Тому експерти схиляться до того, що переможець зустрічі виграє у понад один м'яч.

На те, що "Динамо" переможе і тотал більше 2,5 – 3,60, а на такий же показник, але щодо АЗ – 5,50.



"Динамо" – АЗ порівняльна інфографіка / 24 канал