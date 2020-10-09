Київське "Динамо" вперше за чотири роки зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Саме матч в Києві 20 жовтня стане першим у Лізі чемпіонів. Суперником киян буде італійський "Ювентус". А сам матч відбудеться за присутності глядачів.

Продаж квитків на цей матч розпочнеться 9 жовтня об 11:00. Квитки можна буде придбати виключно онлайн на сайт Esport.in.ua, повідомили на сайті "Динамо".

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Ціна квитків

Найдешевший квиток на матч "Динамо" – "Ювентус" обійдеться в 150 гривень. Це місця в нижній частині 11, 13, 49 та 51 секторів, що за воротами. В цих же секторах, але вище, квитки обійдуться вже у 250 гривень.

У центральні сектори квитки на матч "Динамо" – "Ювентус" коштують від 850 гривень.



Квитки на матч "Динамо" – "Ювентус" 20 жовтня / Ілюстрація ФК "Динамо"

Вимоги до покупців

Зважаючи на карантинні обмеження, "Динамо" встановило ряд обмежень щодо продажу квитків:

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Для придбання квитків необхідно надати свої персональні дані, а саме: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, на яких купуються квитки.

Квитки на матчі іменні. Тож для входу на стадіон при собі обов’язково потрібно мати один із наступних документів, що посвідчують особу.

Придбані квитки обміну та поверненню не підлягають.

Є й обмеження, які пов'язанні з карантином та поводженням на самому стадіоні. Відтак в "Динамо" звертають увагу на дотримання особливих умов перебування на стадіоні: