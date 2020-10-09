"Динамо" розпочало продаж квитків на матч Ліги чемпіонів проти "Ювентуса": ціна та де купити
Київське "Динамо" вперше за чотири роки зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Саме матч в Києві 20 жовтня стане першим у Лізі чемпіонів. Суперником киян буде італійський "Ювентус". А сам матч відбудеться за присутності глядачів.
Продаж квитків на цей матч розпочнеться 9 жовтня об 11:00. Квитки можна буде придбати виключно онлайн на сайт Esport.in.ua, повідомили на сайті "Динамо".
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Ціна квитків
Найдешевший квиток на матч "Динамо" – "Ювентус" обійдеться в 150 гривень. Це місця в нижній частині 11, 13, 49 та 51 секторів, що за воротами. В цих же секторах, але вище, квитки обійдуться вже у 250 гривень.
У центральні сектори квитки на матч "Динамо" – "Ювентус" коштують від 850 гривень.
Квитки на матч "Динамо" – "Ювентус" 20 жовтня / Ілюстрація ФК "Динамо"
Вимоги до покупців
Зважаючи на карантинні обмеження, "Динамо" встановило ряд обмежень щодо продажу квитків:
- Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.
- Для придбання квитків необхідно надати свої персональні дані, а саме: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону та електронну адресу всіх осіб, на яких купуються квитки.
- Квитки на матчі іменні. Тож для входу на стадіон при собі обов’язково потрібно мати один із наступних документів, що посвідчують особу.
- Придбані квитки обміну та поверненню не підлягають.
Є й обмеження, які пов'язанні з карантином та поводженням на самому стадіоні. Відтак в "Динамо" звертають увагу на дотримання особливих умов перебування на стадіоні:
- слід носити маску, що прикриває ніс та рот
- дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м;
- користуватися дезінфекторами та захисними рукавичками;
- не займати місця іншого, аніж те, вказане у квитку;
- утриматися від рукостискань.
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