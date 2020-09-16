15 вересня український нападник Роман Яремчук забив вирішальний гол у матчі "Гент" – "Рапід", який вивів команду у плей-офф Ліги чемпіонів. Наступним суперником бельгійців стане київське "Динамо".

Гент – Рапід 2:1

Голи: Дорш, 36, Яремчук, 59 (п) – Демір, 90+3

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"Не забиваєш ти – забивають тобі"

Перший небезпечний момент був у виконанні гостей. На 2-й хвилині Арасе майстерно приборкав незручну передачу на межі штрафного майданчика та пробив у кут воріт. Воротар Роф перебував у невдалій позиції, але зумів виконати блискучий сейв у стрибку.

Знову небезпека була біля воріт "Гента". Мург продемонстрував приголомшливий дриблінг. Він здійснив слаломний прохід крізь оборону і спочатку не наважувався завдати удару, але потім раптово пробив – м'яч просвистів поруч із воротами.

Але подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". На 36-й хвилині Кумс закрутив м'яч у глибину штрафного майданчика, де відкритий Дорш із близької відстані пробив головою повз голкіпера – 1:0.

Наприкінці першого тайму Чакветадзе віддав зручну передачу на Яремчука, який повернувся на поле після конфлікту вже з колишнім тренером "Гента", але він не зумів вразити ворота суперника – м'яч пролетів поруч із стійкою.

Гості мали чудову нагоду піти на перерву за рівного рахунку. Фунтас міг забити з далекої відстані. Його удар був спрямований у дев'ятку, але Роф зіграв пильно та виконав впевнений сейв.

Переможний гол Яремчука

Перший гострий момент у другій 45-хвилинці був також від гостей. Кара спиною до воріт прийняв дотепну передачу в штрафному майданчику, розвернувся та потужно пробив, спрямувавши м'яч над поперечиною – м'яч вийшов за межі поля.

На 57-й хвилині Граймль надто агресивно пішов у підкат і арбітр зафіксував порушення правил. "Гент" отримав чудову нагоду збільшити рахунок у зустрічі – пенальті. Ріхард Штребінгер дотягнувся до м'яча рукою, після удару з одинадцятиметрової позначки, якого завдав Яремчук, але цього виявилось недостатньо, щоб завадити м'ячу влетіти в сітку воріт – 2:0.

Фунтас отримав передачу та спробував пробити з межі штрафного майданчика, але удар вийшов надзвичайно невдалим і м'яч полетів далеко вбік від воріт.

Гостям вдалось дещо скоротити рахунок лише у компенсований арбітром час. На 90+3 хвилині Демір одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика, закрутив м'яч у кут воріт – 2:1.

Активний Граймль прагнув реабілітуватись, відгукнувся на чудову прострільну передачу в штрафний майданчик, але м'яч просвистів поруч із лівою стійкою.

Підсумковий рахунок матчу – 2:1. Тепер на "Гент" у плей-офф очікує матч проти київського "Динамо".

Гент – Рапід відеоогляд матчу