Війна зіпсувала усі футбольні плани
Полтавський клуб стартує у єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. На жаль, через війну Ворскла не зможе прийняти шведський АІК у рідній Полтаві. Тому українцям довелось шукати інший варіант.
До теми Перший екзамен проти шведів: визначився суперник Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій
Після жеребкування український та шведський клуби звернулись до Шведського футбольного союзу із проханням провести два матчі у Швеції. Асоціація радо погодилась на це прохання.
Два поєдинки Ворскли проти АІКа прийме Стокгольм. Перша зустріч між цими командами відбудеться 21 липня. Матч-відповідь, який у мирні часи повинен був відбутись в Україні, запланований на 27-ме липня.
До сезону полтавський клуб готуватиметься під керівництвом нового тренера. Віктор Скрипник, колишній наставник луганської Зорі, змінив на тренерському містку Юрія Максимова.
Нагадаємо, що перед жеребкуванням Ворсклі у суперники могли попастись Вікінг, Ракув, Валмієра та переможець матчу Паневежис / Мілсамі.