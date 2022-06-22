Війна зіпсувала усі футбольні плани

Полтавський клуб стартує у єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. На жаль, через війну Ворскла не зможе прийняти шведський АІК у рідній Полтаві. Тому українцям довелось шукати інший варіант.

До теми Перший екзамен проти шведів: визначився суперник Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій

Після жеребкування український та шведський клуби звернулись до Шведського футбольного союзу із проханням провести два матчі у Швеції. Асоціація радо погодилась на це прохання.

Два поєдинки Ворскли проти АІКа прийме Стокгольм. Перша зустріч між цими командами відбудеться 21 липня. Матч-відповідь, який у мирні часи повинен був відбутись в Україні, запланований на 27-ме липня.

До сезону полтавський клуб готуватиметься під керівництвом нового тренера. Віктор Скрипник, колишній наставник луганської Зорі, змінив на тренерському містку Юрія Максимова.

Нагадаємо, що перед жеребкуванням Ворсклі у суперники могли попастись Вікінг, Ракув, Валмієра та переможець матчу Паневежис / Мілсамі.

До слова. За підсумками сезону-2021/2022, який через війну був закінчений достроково, Ворскла завершила на п'ятому місці в УПЛ. Полтавський клуб за 18 турів заробив 33 очки.