"Не вивчив елементарні основи": Вайт розкритикував Нганну за бій з Джошуа

Британський боксер Ділліан Вайт прокоментував перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. На думку Вайта, Нганну не підготувався до бою належним чином.

Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Ділліан Вайт розкритикував Нганну після поразки від Джошуа

Колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Ділліан Вайт прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну не підготувався до поєдинку належним чином.

"Я знав, що досвід і сила Джошуа будуть занадто великими для Нганну. Я думав, що Френсіс буде трохи кращим, але це виявилося не так.

Він займався боксом, але це не той рівень. Хлопець не вивчив елементарні основи", – сказав Вайт.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.

Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.