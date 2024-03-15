Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Ділліан Вайт розкритикував Нганну після поразки від Джошуа

Колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Ділліан Вайт прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну не підготувався до поєдинку належним чином.

"Я знав, що досвід і сила Джошуа будуть занадто великими для Нганну. Я думав, що Френсіс буде трохи кращим, але це виявилося не так.

Він займався боксом, але це не той рівень. Хлопець не вивчив елементарні основи", – сказав Вайт.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.

Важливо. Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.