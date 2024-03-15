Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.
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Ділліан Вайт розкритикував Нганну після поразки від Джошуа
Колишній претендент на титул чемпіона світу в надважкій вазі Ділліан Вайт прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну не підготувався до поєдинку належним чином.
"Я знав, що досвід і сила Джошуа будуть занадто великими для Нганну. Я думав, що Френсіс буде трохи кращим, але це виявилося не так.
Він займався боксом, але це не той рівень. Хлопець не вивчив елементарні основи", – сказав Вайт.
Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.