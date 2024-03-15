Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.
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Диллиан Уайт раскритиковал Нганну после поражения от Джошуа
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт прокомментировал победу Джошуа. По его мнению, Нганну не подготовился к поединку должным образом.
"Я знал, что опыт и сила Джошуа будут слишком большими для Нганну. Я думал, что Фрэнсис будет немного лучше, но это оказалось не так.
Он занимался боксом, но это не тот уровень. Парень не изучил элементарные основы", – сказал Уайт.
Отметим, что в поединке с Нганну Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца два поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.