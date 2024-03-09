Після феєричного дебюту камерунського бійця в боксі проти Тайсона Ф'юрі, де "Циганський король" переміг лише роздільним рішенням суддів, чимало експертів вважали, що Френсіс Нганну зможе на рівних протистояти й Ей Джею. Проте на практиці все виявилося зовсім інакше, пише 24 Канал.

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Джошуа був на голову сильнішим

Бій Джошуа проти Нганну пройшов під повним контролем британського боксера. Поєдинок тривав неповних два раунди.

34-річний боксер тричі відправив суперника в нокдаун – один у стартовому раунді та ще два в останню хвилину другого раунду. Після останнього рефері відновив бій і за ним одразу стався нокаут.

Дивіться відеоогляд бою Джошуа – Нганну

Зазначимо, що ця перемога стала 28-ю для Ентоні Джошуа на професійному рівні. У його пасиві також є дві поразки від Олександра Усика та одна від Енді Руїза, наразі британець має серію з чотирьох звитяг.

Цікаво. Очікується, що свій наступний поєдинок Ентоні Джошуа проведе проти переможця "бою століття" між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, але це має статися після реваншу майбутніх суперників битви за абсолют.