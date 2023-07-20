Черговим новачком БК Прометей став атакувальний захисник Дейвон Рід. 28-річний американець мав пропозиції з команд Євроліги, але обрав саме український клуб.

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Що відомо про новачка Прометея

Універсальний захисник є випускником коледжу Маямi Харрікейнз. Після закінчення навчання Дейвона було обрано під 32-м номером на драфті НБА 2017 року клубом Фенікс Санз.

Крім Фенікса, Рід грав ще за 3 клуби НБА: Індіана Пейсерс, Денвер Наггетс та Лос-Анджелес Лейкерс. У чемпіонському сезоні за Денвер Дейвон зіграв 35 матчів та був причетний до історичного успіху команди. Партнери по команді наполягали, щоб Рід отримав чемпіонський перстень.

У Лейкерсі захисник був партнером мегазірки НБА Леброна Джеймса. Загалом на рахунку Дейвона 122 матчі в регулярному чемпіонаті НБА (в середньому 10,6 хвилин, 3,1 очка з відсотком влучань триочкових кидків 38,5).