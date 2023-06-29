Минулий сезон Прометей провів дуже успішно. Команда Ронена Гінзбурга виграла Латвійсько-естонську баскетбольну лігу, а також дійшла до півфіналу Єврокубка.
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Тепер український клуб готується до кампанії 2023-2024. Поки ще невідомо, у якій лізі Прометей гратиме, але вже підтвердилась участь команди у Єврокубку, другому за рангом міжнародному змаганні у Європі.
Склад Єврокубка на сезон
Офіційний сайт турніру оголосив 20 команд на сезон 2023-2024. Серед них є один дебютант – литовський клуб Вулвз. Також повертаються турецький Бешикташ та грецький Аріс. Повний склад виглядає наступним чином:
- Будучност (Чорногорія)
- Гамбург (Німеччина)
- Ховентут (Іспанія)
- Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)
- Цедевіта Олімпія (Словенія)
- Венеція (Італія)
- Гран-Канарія (Іспанія)
- Шльонск (Польща)
- Бур (Франція)
- Тренто (Італія)
- Тюрк Телеком (Туреччина)
- Клуж-Напока (Румунія)
- Париж (Франція)
- Лієткабеліс (Литва)
- Бешикташ (Туреччина)
- Прометей (Україна)
- Ульм (Німеччина)
- Вулвз (Литва)
- Аріс (Греція)
- Лондон Лайонс (Велика Британія)
Команди розіб'ються на дві групи по 10 клубів та зіграють у два кола (18 турів). Групова стадія почнеться восени цього року, а плей-офф відбудеться вже навесні наступного.
Новий формат плей-офф
Цього разу у Єврокубку буде новий формат фінальної стадії. Раніше в 1/8 фіналу виходили по вісім найкращих команд із груп, але тепер путівки в плей-офф отримають по шість клубів з групи.
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При цьому 1-2 місця напряму вийдуть у чвертьфінал, а клуби з 3 по 6 місця гратимуть в 1/8 фіналу. При цьому перші дві стадії плей-офф проходитимуть в одноматчевих дуелях. Натомість у півфіналі та фіналі суперники гратимуть до трьох перемог.
Нагадаємо, що чемпіоном минулого сезону стала іспанська Гран-Канарія, яка здолала у фіналі турецький Тюрк Телеком (71:67). Команда отримала право зіграти у більш престижній Євролізі, але відмовилась від цього заради економії коштів.