Минулий сезон Прометей провів дуже успішно. Команда Ронена Гінзбурга виграла Латвійсько-естонську баскетбольну лігу, а також дійшла до півфіналу Єврокубка.

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Тепер український клуб готується до кампанії 2023-2024. Поки ще невідомо, у якій лізі Прометей гратиме, але вже підтвердилась участь команди у Єврокубку, другому за рангом міжнародному змаганні у Європі.

Склад Єврокубка на сезон

Офіційний сайт турніру оголосив 20 команд на сезон 2023-2024. Серед них є один дебютант – литовський клуб Вулвз. Також повертаються турецький Бешикташ та грецький Аріс. Повний склад виглядає наступним чином:

Будучност (Чорногорія)

Гамбург (Німеччина)

Ховентут (Іспанія)

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)

Цедевіта Олімпія (Словенія)

Венеція (Італія)

Гран-Канарія (Іспанія)

Шльонск (Польща)

Бур (Франція)

Тренто (Італія)

Тюрк Телеком (Туреччина)

Клуж-Напока (Румунія)

Париж (Франція)

Лієткабеліс (Литва)

Бешикташ (Туреччина)

Прометей (Україна)

Ульм (Німеччина)

Вулвз (Литва)

Аріс (Греція)

Лондон Лайонс (Велика Британія)

Команди розіб'ються на дві групи по 10 клубів та зіграють у два кола (18 турів). Групова стадія почнеться восени цього року, а плей-офф відбудеться вже навесні наступного.

Новий формат плей-офф

Цього разу у Єврокубку буде новий формат фінальної стадії. Раніше в 1/8 фіналу виходили по вісім найкращих команд із груп, але тепер путівки в плей-офф отримають по шість клубів з групи.

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При цьому 1-2 місця напряму вийдуть у чвертьфінал, а клуби з 3 по 6 місця гратимуть в 1/8 фіналу. При цьому перші дві стадії плей-офф проходитимуть в одноматчевих дуелях. Натомість у півфіналі та фіналі суперники гратимуть до трьох перемог.

Нагадаємо, що чемпіоном минулого сезону стала іспанська Гран-Канарія, яка здолала у фіналі турецький Тюрк Телеком (71:67). Команда отримала право зіграти у більш престижній Євролізі, але відмовилась від цього заради економії коштів.