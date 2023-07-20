Очередным новичком БК Прометей стал атакующий защитник Дэйвон Рид. У 28-летнего американца были предложения из команд Евролиги, но выбрал именно украинский клуб.

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Что известно о новичке Прометее

Универсальный защитник является выпускником колледжа Майами Харрикейнс. После окончания учебы Дэйвон был выбран под 32-м номером на драфте НБА 2017 года клубом Феникс Санз.

Кроме Феникса, Рид играл еще за 3 клуба НБА: Индиана Пейсерс, Денвер Наггетс и Лос-Анджелес Лейкерс. В чемпионском сезоне за Денвер Дэйвон сыграл 35 матчей и был причастен к историческому успеху команды. Партнеры по команде настаивали, чтобы Рид получил чемпионский перстень.

В Лейкерсе защитник являлся партнером мегазвезды НБА Леброна Джеймса. В общей сложности на счету Дэйвона 122 матча в регулярном чемпионате НБА (в среднем 10,6 минут, 3,1 очка с процентом попаданий трехочковых бросков 38,5).