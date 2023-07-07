Український баскетбольний клуб Прометей яскраво провів сезон 2022-2023. Команда зі Слобожанського впевнено виграла Латвійсько-естонську лігу, а також дійшла до півфіналу Єврокубка.

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Цього сезону українці знову зіграють у другому за рангом єврозмаганні. Всього у турнірі візьмуть участь 20 команд, які поділені на дві групи по десять. Тим часом, Прометей дізнався опонентів на груповому етапі Єврокубка.

Розклад груп

Підопічні Ронена Гінзбурга потрапили у групу А, де знову, як і минулого сезону, зіграють проти Ховентута, Венеції та Цедевіти. Також у цій групі буде і новачок Єврокубка – литовський Вулвз.

ГРУПА А ГРУПА В Прометей (Україна) Гран Канарія (Іспанія) Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) Ульм (Німеччина) Ховентут (Іспанія) Тюрк Телеком (Туреччина) Цедевіта (Словенія) Аріс (Греція) Венеція (Італія) Лієткабеліс (Литва) Гамбург (НІмеччина) Клуж (Румунія) Бешикташ (Туреччина) Шльонск (Польща) Париж (Франція) Тренто (Італія) Вулвз (Литва) Бур (Франція) Лондон Лайонз (Англія) Будучност (Чорногорія)

Новий формат Єврокубка

На першому етапі команди в групах гратимуть один проти одного вдома та на виїзді (18 матчів). Матчі пройдуть з 3 жовтня 2023 року по 7 лютого 2024-го. Переможці та віцечемпіони груп вийдуть напряму в 1/4 фіналу.

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Натомість команди, що займуть 3-6 місця, гратимуть в 1/8 фіналу. При цьому перші дві стадії плей-офф проходитимуть в одноматчевих дуелях. Натомість у півфіналі та фіналі суперники гратимуть до трьох перемог.

Нагадаємо, що чинним переможцем Єврокубка є іспанська Гран Канарія, яка минулого сезону у фіналі подолала турецький Тюрк Телеком. Іспанці отримали путівку в Євролігу, але відмовились від неї заради економії витрат.