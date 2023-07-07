Український баскетбольний клуб Прометей яскраво провів сезон 2022-2023. Команда зі Слобожанського впевнено виграла Латвійсько-естонську лігу, а також дійшла до півфіналу Єврокубка.
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Цього сезону українці знову зіграють у другому за рангом єврозмаганні. Всього у турнірі візьмуть участь 20 команд, які поділені на дві групи по десять. Тим часом, Прометей дізнався опонентів на груповому етапі Єврокубка.
Розклад груп
Підопічні Ронена Гінзбурга потрапили у групу А, де знову, як і минулого сезону, зіграють проти Ховентута, Венеції та Цедевіти. Також у цій групі буде і новачок Єврокубка – литовський Вулвз.
|ГРУПА А
|ГРУПА В
|Прометей (Україна)
|Гран Канарія (Іспанія)
|Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)
|Ульм (Німеччина)
|Ховентут (Іспанія)
|Тюрк Телеком (Туреччина)
|Цедевіта (Словенія)
|Аріс (Греція)
|Венеція (Італія)
|Лієткабеліс (Литва)
|Гамбург (НІмеччина)
|Клуж (Румунія)
|Бешикташ (Туреччина)
|Шльонск (Польща)
|Париж (Франція)
|Тренто (Італія)
|Вулвз (Литва)
|Бур (Франція)
|Лондон Лайонз (Англія)
|Будучност (Чорногорія)
Новий формат Єврокубка
На першому етапі команди в групах гратимуть один проти одного вдома та на виїзді (18 матчів). Матчі пройдуть з 3 жовтня 2023 року по 7 лютого 2024-го. Переможці та віцечемпіони груп вийдуть напряму в 1/4 фіналу.
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Натомість команди, що займуть 3-6 місця, гратимуть в 1/8 фіналу. При цьому перші дві стадії плей-офф проходитимуть в одноматчевих дуелях. Натомість у півфіналі та фіналі суперники гратимуть до трьох перемог.
Нагадаємо, що чинним переможцем Єврокубка є іспанська Гран Канарія, яка минулого сезону у фіналі подолала турецький Тюрк Телеком. Іспанці отримали путівку в Євролігу, але відмовились від неї заради економії витрат.