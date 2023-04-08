Прометей – ВЕФ Рига 77:62 (20:21 / 24:16 / 22:14 / 11:11)

Кам'янський Прометей запалив цього сезону у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, пише 24 канал. Українська команда заявилась у прибалтійський чемпіонат через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Підопічні Ронена Гінзбурга показали неймовірні результати, вигравши 29 з 30 матчів регулярного сезону. У плей-офф Прометей пройшов Віймсі і Тарту Улікоол, вийшовши у фінал.

Рівна гра у першій чверті

Суперником української команди у вирішальному матчі стала латвійська ВЕФ Рига. Ця команда була чинним чемпіоном Латвійсько-естонської ліги, а цього сезону посіла третє місце у регулярному сезоні.

Перша чверть була за латвійською командою. ВЕФ частіше реалізовував триочкові кидки і пішов на другу частину гру з перевагою в один бал. Втім вже у другій чверті Прометей почав показувати свій клас.

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Перемога на класі

Реалізувавши аж шість трьохочкових спроб, українці завершили першу половину з перевагою у 7 балів. Третя чверть стала бенефісом для нашої команди, яка покращила гандикап ще на вісім балів. Перед останньою чвертю Прометей мав перевагу аж у 15 балів.

Для підопічних Гінзбурга не стало проблемою утримати результат, звівши фінальний відрізок до нічиєї. Найкращими гравцями матчу стали Карстерс Зорікс з боку ВЕФ Риги та лідер Прометея Джіан Клавелл – по 21 бал.

Прометей же виграв свій дебютний сезон у Латвійсько-естонській лізі. Минулого сезону команда була чемпіоном України та володарем Суперкубка країни. Тепер же на команду з Кам'янського чекають ігри плей-офф Єврокубка. В 1/8 фіналу Прометей гратиме проти Гамбурга.

Відеоогляд матчу Прометей – ВЕФ Рига: