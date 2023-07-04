Минулий сезон вийшов для баскетбольного клубу Прометей успішним. Через війну в Україні команда вирішила заявитись у Латвійсько-естонську лігу.

До теми Тріумф для всієї України: Прометей став переможцем Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Там команда зі Слобожанського не мала рівних, ставши переможцем та вигравши 33 з 35-ти матчів. Також підопічні Ронена Гінзбурга дійшли до півфіналу Єврокубка.

Клуб тримав інтригу щодо можливого повернення в чемпіонат України або заявки у якусь іншу лігу на сезон 2023-2024. Втім Прометей все ж вирішив залишитись у Латвійсько-естонській лізі. Участь у змаганні візьме 16 клубів:

ВЕФ (Латвія)

Вентспілс (Латвія)

Огре (Латвія)

Лієпая (Латвія)

Латвійський університет (Латвія)

Валмієра (Латвія)

Рига Зеллі (Латвія)

Калев/Крамо (Естонія)

Тарту (Естонія)

Пярну (Естонія)

Віймсі (Естонія)

Рапла (Естонія)

Тал/Тех (Естонія)

Кейла (Естонія)

Калев Талін (Естонія)

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Команди зіграють у два кола, після чого вісім топ-команд вийдуть у плей-офф. Чвертьфінали та півфінали складатимуться з серій до двох перемог, тоді як фінал – з одного матчу. До слова, у новому сезоні Прометей також гратиме і у Єврокубку.