Минулий сезон вийшов для баскетбольного клубу Прометей успішним. Через війну в Україні команда вирішила заявитись у Латвійсько-естонську лігу.
До теми Тріумф для всієї України: Прометей став переможцем Латвійсько-естонської баскетбольної ліги
Там команда зі Слобожанського не мала рівних, ставши переможцем та вигравши 33 з 35-ти матчів. Також підопічні Ронена Гінзбурга дійшли до півфіналу Єврокубка.
Клуб тримав інтригу щодо можливого повернення в чемпіонат України або заявки у якусь іншу лігу на сезон 2023-2024. Втім Прометей все ж вирішив залишитись у Латвійсько-естонській лізі. Участь у змаганні візьме 16 клубів:
- ВЕФ (Латвія)
- Вентспілс (Латвія)
- Огре (Латвія)
- Лієпая (Латвія)
- Латвійський університет (Латвія)
- Валмієра (Латвія)
- Рига Зеллі (Латвія)
- Калев/Крамо (Естонія)
- Тарту (Естонія)
- Пярну (Естонія)
- Віймсі (Естонія)
- Рапла (Естонія)
- Тал/Тех (Естонія)
- Кейла (Естонія)
- Калев Талін (Естонія)
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Команди зіграють у два кола, після чого вісім топ-команд вийдуть у плей-офф. Чвертьфінали та півфінали складатимуться з серій до двох перемог, тоді як фінал – з одного матчу. До слова, у новому сезоні Прометей також гратиме і у Єврокубку.