Хейні назвав главу Top Rank "старою дупою": той засумнівався у чесності перемоги над Ломаченком

Девін Хейні зберіг за собою звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі після бою з Василем Ломаченком. Хоча багато хто сумнівається у чесності суддівських оцінок.

Лише суддівські записки принесли Девіну Хейні перемогу над Василем Ломаченком у ніч на 21-ге травня у Лас-Вегасі. Одразу усі судді віддали перевагу американцю – 116:112 та двічі по 115:113. Лише команда Хейні та сам боксер раділи перемозі. У той момент глядачі зустріли результати бою свистом.

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Хейні провокаційно звернувся до Арума

Не погодився із перемогою Хейні й глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. Очільник сумнівається у чесності та об'єктивності суддівських оцінок.

Арум не розуміє, чому у суддівській бригаді були виключно земляки Хейні. Йому таке рішення видається дивним.

24 травня слово взяв сам Хейні. Девін через свій твітер звернувся до глави Top Rank, але зробив це в образливому форматі. Американський боксер назвав Арума "старою дупою".

Також Девін додав, що Арум взагалі не стежив за їх поєдинком. Такі слова не гідно чути від абсолютного чемпіона світу.

Боб, стара дупа, проспав весь бій. Дивився на нього між раундами,

– написав Хейні.

Нагадаємо, що на пресконференції після бою менеджер українця Егіс Клімас заявив, що вони будуть оскаржувати суддівські записки. Адже навіть сам Василь Ломаченко був впевнений у своїй перемозі. За його словами, він повністю контролював хід бою.

Раніше український боксер зазначав, що бій проти Хейні буде його останнім шансом стати абсолютним чемпіоном світу. Але начебто мова не йшла про закінчення кар'єри.

Після поразки в об'єктив камери потрапили емоції Василя у роздягальні. Ломаченко не стримав сліз. Згодом боксер розповів, чому заплакав після бою. Під час промови Василь пригадав дзвінки свого сина, який декілька разів телефонував у день поєдинку та називав свого батька чемпіоном.