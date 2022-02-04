Десятка матеріалів про Олімпійські ігри в Пекіні: все, що варто знати

У Пекіні розпочинаються зимові Олімпійські ігри 2022, на яких Україну представлять 45 спортсменів. Спеціально до Олімпіади ми підготували серію матеріалів про Ігри в Пекіні та попередні змагання.

Це міг бути Львів: все, що варто знати про зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні

Церемонія відкриття відбудеться 4 лютого 2022 року на Національному стадіону Пекіна "Пташине гніздо", повідомляє 24 канал. Саме тут у серпні 2008 року відбулися XXIX літні Олімпійські ігри. Пекін став першим містом, який прийняв як літню, так і зимову Олімпіаду.

Варте уваги Перші українські спортсмени виступили на Олімпіаді-2022: результати

Про місце проведення Олімпіади, талісман, медалі, види спорту, бойкоти та питання безпеки читайте в матеріалі за посиланням.

Зимова Олімпіада-2022: що відомо про Олімпійське селище у Пекіні

. На Олімпіаду Україна буде представлена в рекордних 12 видах спорту . Всього на Ігри до Пекіну поїхало 45 спортсменів з України.

Стадіон "Пташине гніздо" прийме тільки урочисті події на Олімпіаді в Пекіні. Водночас усі олімпійські об'єкти будуть поділені аж на 3 кластери, тому Олімпійське селище буде не одне, а аж три – у Пекіні, Яньцині та Чжанцзякоу.

У місті-господарі будуть відбуватись усі льодові змагання, а також виступи з фристайлу та сноуборду.

Селище у Пекіні налічуватиме 20 житлових будівель загальною площею 330 тисяч квадратних метрів та буде поділене на житлову та операційну зони. 2300 спортсменів і офіційних осіб зможуть проживати на цій території.

Більше детально про Олімпійське селище читайте в цьому матеріалі.

Надії на біатлон, віра в Абраменка та прорив Гераскевича: розклад змагань на Олімпіаді-2022

На Олімпіаді розіграють 109 комплектів нагород. Щодня на Олімпійських іграх-2022 розігруватимуть у середньому 4 – 7 комплектів нагород.

Сформували для вас розклад змагань, під час яких будуть визначені олімпійські чемпіони та призери. Детальніше читайте за цим посиланням.

Закриття Олімпіади в Пекіні відбудеться 20-го лютого.

Олімпіада-2022: розклад біатлонних гонок на Іграх у Пекіні

Збірна України з біатлону традиційно найбільші шанси на медалі зимових Олімпійських ігор має у біатлоні. До вашої уваги розклад перших біатлонних гонок у Пекіні.

До теми Україна назвала склад на першу біатлонну гонку Олімпіади-2022

5 лютого

Змішана естафета – початок об 11:00

7 лютого

Жіноча індивідуальна гонка – початок об 11:00

8 лютого

Чоловіча індивідуальна гонка – початок о 10:30

11 лютого

Жіночий спринт – початок об 11:00

12 лютого

Чоловічий спринт – початок об 11:00

13 лютого

Жіноча гонка переслідування – початок об 11:00

Чоловіча гонка переслідування – початок о 12:45

8 медалей та двічі в холосту: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

Україна увосьме у своїй історії виступить на зимових Олімпійських іграх як незалежна держава.

Загалом за всю історію Україна виборола 8 медалей на зимових Олімпійських іграх – 3 "золота", одне "срібло" та чотири "бронзи".

Як "синьо-жовті" провели попередні Олімпіади – читайте в матеріалі.



Успіхи українців на зимових Олімпійських іграх / Інфографіка 24 каналу

Повторити успіх: які українські біатлоністи здобували медалі на Олімпійських іграх

Як було сказано вище, найбільше шансів на медаль мають українські біатлоністи. Вони неодноразово здобували нагороди на Олімпійських іграх.

Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей. 5 з цих нагород були здобуті саме в біатлоні.

Також найтитулованіша спортсменка Олімпіад в Україні – біатлоністка Віта Семеренко. В її активі дві олімпійські нагороди – "золото" та "бронза".

Про те, як Україна здобувала медалі в біатлоні – читайте в цьому матеріалі.

Олімпіада-2022: медальні перспективи українських біатлоністів у Пекіні

До Пекіну відправилися 10 біатлоністів України (5 чоловіків та 5 жінок).

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дарія Блашко, Ірина Петренко.

Однак Олену Білосюк через коронавірус може замінити Анастасія Меркушина. Які шанси в нашої збірної на медалі в біатлоні – в цьому матеріалі.

Які шанси в України завоювати медалі на зимовій Олімпіаді-2022: прогноз

Україна на Олімпіаді не буде представлена лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу. Окрім команди біатлоністів, наша збірна має шанси на медалі з фристайлу.

На Олімпіаді-2022 Україну представляли п'ятеро фристайлерів: олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Усі вони виступатимуть в індивідуальному турнірі з акробатики та у змаганні змішаних команд. Про їх шанси читайте за посиланням.

Не завдяки, а всупереч: як фігуристка Баюл здобула перше олімпійське "золото" для України

Майже 28 років тому Оксана Баюл завоювала для України першу медаль на Олімпіаді. 16-річна українка створила на Іграх у Ліллегаммері гучну сенсацію. Вона "зірвала" американцям історію, для того, аби творити свою.

Баюл вдалося перемогти на Олімпійських іграх та принести Україні відразу "золото". Про те, як фігуристка йшла до "золота" та що сталося з нею після перемоги читайте на сайті 24 каналу.

Що ви знаєте про зимові Олімпійські ігри: тест до Ігор в Пекіні 2022

Перед стартом змагань пропонуємо освіжити знання про Олімпійські ігри, пройшовши тест на сайті 24 каналу.