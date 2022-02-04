Збірна України у цій гонці виступить у наступному складі: стартером команди буде Валя Семеренко, за нею Юлія Джима та Артем Прима, а фінішером буде Дмитро Підручний.

До слова Надії на біатлон, віра в Абраменка та прорив Гераскевича: розклад змагань на Олімпіаді-2022

Склад збірної України:

Валентина Семеренко

Юлія Джима

Артем Прима

Дмитро Підручний

Запасною у складі жіночої команди є Дарія Блашко. Заміни ще можна проводити, якщо виникнуть форсмажорні ситуації. Нагадаємо, що Олена Білосюк отримала позитивний тест на COVID-19.

Україна вже виступала таким складом