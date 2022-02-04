Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 "золоті", 1 "срібну" та 4 "бронзові". 5 з цих нагород були здобуті саме в біатлоні. Також найтитулованіша спортсменка Олімпіад в Україні – біатлоністка Віта Семеренко. В її активі дві олімпійські нагороди – "золото" та "бронза", повідомляє 24 канал.

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Історичне та єдине "золото"

У 2014 році на Олімпіаді у Сочі жіноча збірна України з біатлону виграла першу для України золоту медаль з біатлону на Іграх. Склад нашої команди був таким: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.



"Золота" естафета України в Сочі-2014 / Фото AFP

Хід гонки

На першому етапі за Україну бігла Віта Семеренко, яка після першої стрільби вийшла в лідери разом з росіянкою Яною Романовою. На другій стрільбі вона допустила один промах, але вийшла на дистанцію другою, а на передачі естафети була третьою.

На другому етапі виступала Юлія Джима, яка після першої стрільби без промаху пішла на дистанцію першою, а після чистої другої стрільби передала естафету як лідер. Третьою бігла Валентина Семеренко. Вона після першої стрільби втримала лідерство, але друга у неї не склалася, і їй знадобилися три додаткові патрони. Втім, Олені Підгрушній Валентина Семеренко передала естафету першою.

Капітан української збірної відстріляла першу стрільбу з одним додатковим патроном і пішла на дистанцію з рубежу з відривом від росіянки Вилухіної. Другу стрільбу Підгрушна відстріляла без промаху й вийшла на дистанцію лідером, вигравши золоті медалі.

Відеоогляд гонки

Цікаво! За словами біатлоністок, помітно знизило на них тиск те, що Віта Семеренко виграла "бронзу" в спринті – медаль, яку чекали від біатлонної команди, була виграна, тому далі змагалися вже з меншим тиском.

Після Олімпіади в Сочі ці біатлоністки тільки чотири рази виступали разом. Це пов'язано з тим, що Віта Семеренко пропускала майже три сезони і повернулася на етапи Кубка світу тільки в сезоні 2017/18.

Перемога на фоні Революції гідності

Ще до Олімпійських ігор у Києві, а потім і по всій країні почалися протести, які зрештою призвели до втечі вже експрезидента Віктора Януковича.

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Коли дівчата-біатлоністки перемагали в Сочі, на київському Майдані незалежності прощалися з героями Небесної сотні. Серед тих, хто за день до того ризикував життям під беркутівськими кулями, був тодішній чоловік Підгрушної Олексій Кайда. Можна уявити, з якими почуттями виступала Олена.

На знак підтримки людям на барикадах гірськолижниця Богдана Мацьоцька знялася зі змагань та повернулася до України, а біатлоністи після завоювання "золота" в естафеті пресконференцію розпочали з хвилини мовчання.



Фото biathlon.com.ua

"До останнього моменту я читала свою пошту, в якій йшлося про "дівчата, стартуйте і перемагайте для всіх нас, для України". Ми задоволені, що народ України повернеться додому щасливими. Нарешті, щось гарне сталося для нашої країни", – сказала тоді капітан Олена Підгрушна.

Крім того, спортсмени звернулися до МОКу, щоб виступити з чорними пов'язками через загибель людей під час зіткнень у Києві 18 лютого, але отримали відмову.

Перша медаль в історії України

12 лютого 1994 року у Норвегії відкрилися 17-ті зимові Олімпійські ігри. Саме в Ліллехаммер наша країна вперше вирушила як незалежна держава і виборола першу в самостійній історії медаль – на дистанції 7,5 км біатлоністка Валентина Цербе-Несіна виграла "бронзу".



Валентина Цербе-Несіна (праворч) / Фото AP

Насправді Валентина Цербе і не повинна була брати участь у спринті, що став для неї бронзовим. Однак в останній момент замість Олени Петрової тренери зробили ставку на 25-річну уродженку Житомирської області.

Напередодні Олімпіади я перебувала на самопідготовці – їхати на змагання не збиралася. Прибула у грудні на відбір, двічі виграла гонку. Тренери хитали головою: "Випадково". Мовляв, коней на переправі не міняють, у склад мене не візьмуть. Хтось дивувався і вигадував, начебто я чогось наїлася – натякали на допінг,

– згадувала Цербе-Несіна у інтерв'ю "Футбол 24".

Медаль, у яку ніхто не вірив

Безперечно про успішний виступ Цербе у спринті не йшлося. Хоча її особистий наставник Микола Зоц, який залишився вдома, не раз наголошував підопічній: "Твій суперник – стрілка секундоміра. Вона біжить, а ти повинна її наздогнати і перегнати". І українці це вдалося. У підсумку лише дві біатлоністки з топ-10 фінішували без промахів. У тому числі, і Цербе.

Валентина Адамівна згадує, як незадовго до фінішу один з українських тренерів по-особливому підбадьорював біатлоністку: "Валю, спокійно. Молодець! Дійди до фінішу, економ сили на естафету". Про медалі у ту мить ніхто і не задумувався.

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У підсумку, все вирішили секунди. Олімпійською чемпіонкою стала фаворитка – канадка Міріам Бедар. Другою фінішувала білоруска Світлана Парамигіна. Цербе програла крихітні 1,2 секунди Бедар і 0,1 секунди Парамигіній. Четвертою завершила гонку казашка Інна Шешкіль, яку українка випередила на 3,9 секунди. Перед самим фінішем Шешкіль не пощастило – палиця потрапила поміж лижі, Інна не втримала рівновагу і впала.

Церемонія нагородження Валентини Цербе-Несінної: дивіться відео

"Я теж ледве не злетіла на одному повороті. Все через дерев'яні загороджувальні трикутники. На автопілоті на віражі ледве не в'їхала туди лижею. Врятували міліметри", – зазначила Цербе-Несіна.

"Срібло" з присмаком "золота"

У 1998 році біатлоністка Олена Петрова стала єдиною українкою, котра змогла піднятися на п'єдестал Олімпіади у японському місті Ногано. Олімпійське "срібло" Петрова завоювала в індивідуальних перегонах на 15 кілометрів.



Олена Петрова / Фото НОК України

За свою невдачу в Норвегії Олена Петрова сповна реабілітувалась через чотири роки на Іграх у японському Нагано. Якщо в Ліллехаммері українка не зуміла дістатись фінішу, збившись з дистанції, то в Нагано гонку Петрова провела просто блискуче. При цьому, треба зазначити, що ще в першій "лежці" Петрова допустила один промах і, як наслідок, майже всю дистанцію змушена була наздоганяти конкуренток.

Зате на всіх інших вогневих рубежах Олена відстріляла "чисто", діставшись фінішу з одним штрафним колом. Стільки ж було у олімпійської чемпіонки з Болгарії Катарини Дафовської, якій Петрова програла ходом, та німкені Уші Дизль.

Цікава ситуація відбулася перед сами стартом гонки. Як виявилося, срібну медаль Нагано-1998 Петрова виграли з палицями іншої української біатлоністки – Олени Зубрилової. Олена пояснила цю ситуацію так:

Коли після фінішу всіх спортсменів я отримувала привітання із завоюванням олімпійської медалі, до мене підійшла Олена Зубрилова і з усмішкою каже: "Олено, може, тепер обміняємося палицями?"



Все це сталося в пориві переживань та хвилювань, що я взагалі могла запізнитися на дистанцію, адже до мого старту залишалося мало часу, а лижі ще не були підготовлені. Коли отримала лижі, як виявилося, схопила саме її палиці, а різниця в їхній ростовці була лише два сантиметри.

Петрова – одна з найтитулованіших українських біатлоністок. Окрім "срібла" у Ногано, вона – багаторазова призерка чемпіонатів світу, а також багаторазова чемпіонка та призерка етапів Кубка світу.

"Бронза" Турину-2006

Ще одну олімпійську медаль збірної України з біатлону принесла на наступних Іграх у Турині натуралізована росіянка Лілія Вайгіна-Єфремова. Перша та єдина Олімпіада у її кар'єрі стала головним спортивним досягненням.



Лілія Вайгіна-Єфремова / Фото biathlon.com.ua

Цікавий факт. Вайгіна-Єфремова до 2002 року виступала за збірну Росії, але, не потрапивши до складу команди на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті, переїхала до Білорусії. 2003 року перебралася в Україну і таки потрапила на Олімпіаду.

У спринтерських перегонах на 7,5 кілометра Лілія спромоглася відстрілятися без промахів і на лічені частки секунд обійшла суперниць, які претендують на "бронзу". Після фінішу Єфремова просто впала на сніг без сил.

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Вайгіна-Єфремова поступилася 6,6 секундами француженці Флоранс Баверель-Робер та 4,2 секундами шведці Анні-Карін Олафссон.

Єдина мультимедалістка з України

"Бронза" Лілії Єфремової в Турині вісім років залишалися останніми українськими нагородами на зимових Олімпіадах. Невтішну статистику, і знову у спринті, виправила в Сочі-2014 Віта Семеренко, яка здобула "бронзу".



Віта Семеренко / Фото Getty Images

Віта восени хворіла, а потім витратила чимало часу на відновлення. Звідси й не найкращі результати у генеральній класифікації Кубка світу і, можливо, не найоптимістичніші прогнози щодо українки на Олімпіаді. Але в найпотрібніший момент Віта зуміла не просто проявити свої найкращі якості, а й довести, що вона – справжній боєць, що вміє вичавлювати максимум із ситуації.

Відмінний хід по дистанції Семеренко доповнила точною стріляниною і до останнього претендувала на "срібло". Але, на жаль, відіграти кілька секунд у росіянки Ольги Вілухіної їй так і не вдалося, хоча ще за півкілометра до фінішу українка за часом була попереду.

Її результат на 21,7 секунди відстав від результату золотої медалістки Анастасії Кузьміної, яка виступає за Словаччину.

Семеренко могла отримати "срібло"

2017 року МОК позбавив Вілухіну "срібла" через допінг – її медаль повинна була перейти Семеренко. Однак згодом росіянка виграла апеляцію, тому Віта все ж залишилася з "бронзою".

Віримо, що на Олімпіаді-2022 наші біатлоністи напишуть нову сторінку українського спорту. Сподіваємося, що коронавірус не стане на заваді успішному виступу українських біатлоністів! Підтримуйте Україну!