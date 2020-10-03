Полтавська "Ворскла" продовжила безпрограшну серію у сезоні-2020/2021. Полтавці 3-го жовтня поділили очки з "Дніпром-1" у рамках 5 туру чемпіонату України. Команди догравали матч не в повних складах.

Дніпро-1 – Ворскла 2:2

Голи: Назаренко, 14, Булеца, 90+5 – Кулич, 42, Кане, 66

Вилучення: Цуріков, 74 – Скляр, 81, Кане, 90+4

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Хід гри

Перший гострий удар у матчі завдали гості, пише 24 канал. Пердута отримав вертикальну передачу й наздогнав м'яч перед лицьовою лінією. Обігравши суперника, Ігор прострілив у штрафний на вільного Кулача. Владислав відразу завдав удару, але влучив у руки голкіпера дніпрян.

Та все ж у дебюті гри відзначилися господарі. Цуріков швидко ввів м'яч у гру з-за бокової лінії. Когут відразу завантажив м'яч у штрафний, де до нього не дотягнувся Довбик. Однак на дальній стійці вже був Назаренко, який і переправив м'яч у сітку.

Дуже швидко дніпряни могли подвоїти перевагу: Різник необережно зіграв у штрафному й Довбик ледь не відібрав м'яч у воротарському майданчику. На щастя для полтавців, Різник встиг виправити помилку.

На 19-й хвилині у господарів виник ще один момент: Цуріков класним ударом у дотик замкнув навіс у штрафний. Та Різник вкотре виручив партнерів.

Наприкінці тайму "Дніпро-1" змарнував ще один шанс збільшити перевагу. Довбик отримав прекрасну передачу від Цурікова на лівому фланзі та залишив позаду ряд гравців "Ворскли". Він увійшов у штрафний та намагався викотити на вільного партнера, але передачу нападника перервав Аліун та врятував "Ворсклу".

"Ворскла" відразу відповіла результативно. Оборонці "Дніпра-1" дозволили Пердуті з меж штрафного виконати навіс на Кулача. Владислав пробив сильно, а найважливіше – влучно і зрівняв рахунок.

На початку другого тайму на футбольному полі побільшало боротьби, внаслідок чого зменшилася кількість гострих моментів. Втім, перевагою володіли дніпряни.

На 65-й хвилині господарі перехопили м'яч у центрі поля та розвинули швидку атаку. Довбик наважився на удар з-за меж штрафного, але м'яч у нижньому куті воріт спіймав Різник.

Полтавці на гостроту біля своїх воріт знову відповіли голом. Кане увійшов у штрафний, адже майже всі оборонці "Дніпра-1" розступилися перед ним. Кане скористався цим та переграв Сарнавського – 2:1.

На 74-й хвилині Цуріков залишив "Дніпро-1" в меншості. Андрій "заробив" дві жовті картки буквально за декілька секунд і був вилучений. Та вже через 7 хвилин команди були у рівних складах: на вилучення награв гравець "Ворскли" Скляр.

Уже в компенсований час на вилучення награв Кане та залишив "Ворсклу" в меншості. Дніпряни відразу скористалося більшістю. Булеца протягнув м'яч та завдав точного удару з-за меж штрафного – 2:2 вольова нічия.

Дніпро-1 – Ворскла відеоогляд

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