Головний тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк розповів, що колишній півзахисник "Карпат" Юрій Тлумак підписав контракт з київським клубом. Гравець має "зацементувати" центральну частину поля.

Про це розповів наставник у інтерв'ю для офіційного сайту киян.

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Трансфер на перспективу

За словами тренера, Тлумак вже став повноцінним гравцем "Динамо" та поки буде допомагати юніорському складу. Костюк вірить у талант та у те, що футболіст зможе серйозно підсилити гру киян.

9 серпня футболіст покинув розташування львівських "Карпат" та отримав статус вільного агента, чим скористався київський клуб. Юрій Тлумак приїхав на перегляд до розташування киян та майже відразу сподобався тренерському штабу.

У поєдинку "Динамо" U-19 – "Любомир" футболіст вийшов у стартовому складі киян. Сам Юрій є вихованцем "Карпат".

Додамо, що Юрій Тлумак є сином вже екстренера "Волині" Андрія Тлумака. Молодий футболіст вже встиг дебютувати в УПЛ за "левів". Але провів лише 15 хвилин у минулому сезоні. Регулярно виступав за молодіжні команди "Карпат" U-19 та U-21.

Юрій грає на позиції опорника, але також може зіграти на лівому фланзі півзахисту.