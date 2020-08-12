Чернігівська "Десна" перед стартом нового сезону підсилила свій склад нападником. До чернігівців приєднався Максим Дегтярьов.

У середу, 12 серпня, "Десна" на своєму сайті повідомила, що Дегтярьов офіційно став гравцем чернігівської команди.

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Контракт між сторонами підписано терміном на два роки.

Дегтярьов повернувся у "Десну"

Першу частину сезону 2019/2020 Максим вже проводив у Чернігові. Максим встиг зіграти у складі "Десни" 15 матчів, забивши 2 голи.

Весняну частину сезону Дегтярьов провів у складі донецького "Олімпіка" (7 матчів, 2 голи).

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"Десна" зіграє у Лізі Європи

"Десна" підсилює склад, адже у сезоні 2020/2021 команда вперше зіграє у Лізі Європи.

Чернігівський клуб стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду. Матч запланований на 24 вересня.