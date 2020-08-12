"Десна" перед Лігою Європи підсилилася нападником
Чернігівська "Десна" перед стартом нового сезону підсилила свій склад нападником. До чернігівців приєднався Максим Дегтярьов.
У середу, 12 серпня, "Десна" на своєму сайті повідомила, що Дегтярьов офіційно став гравцем чернігівської команди.
До речі: У "Десні" розкритикували Шевченка за список викликаних футболістів у збірну України
Контракт між сторонами підписано терміном на два роки.
Дегтярьов повернувся у "Десну"
Першу частину сезону 2019/2020 Максим вже проводив у Чернігові. Максим встиг зіграти у складі "Десни" 15 матчів, забивши 2 голи.
Весняну частину сезону Дегтярьов провів у складі донецького "Олімпіка" (7 матчів, 2 голи).
Варте уваги: Капітан "Десни" Фаворов офіційно перейшов у "Зорю"
"Десна" зіграє у Лізі Європи
"Десна" підсилює склад, адже у сезоні 2020/2021 команда вперше зіграє у Лізі Європи.
Чернігівський клуб стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду. Матч запланований на 24 вересня.