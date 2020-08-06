Чернігівська "Десна" перед стартом в єврокубках підсилила свою атакувальну лінію – команда орендувала у донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Інформацію про оренду Михайла Мудрика офіційно підтвердила "Десна".

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В новій команді Мудрик буде виступати під номером "14".

"19-річний півзахисник на правах оренди перейшов до чернігівської Десни. Михайло вже приступив до тренувань та активно готується до старту нового сезону разом з командою", – йдеться в повідомленні "Десни".

Що варто знати про Михайла Мудрика

Цей сезон Мудрик, який може зіграти як на лівому фланзі півзахисту, так і в нападі, провів за молодіжну команду "Шахтаря". За основу в УПЛ він зіграв лише в трьох останніх матчах сезону, коли "гірники" вже здобули чемпіонський титул. Але лише в одному матчі вийшов у старті.

Мудрик є гравцем юнацької збірної України.

Сам футболіст є доволі популярний у соціальних мережах. Відео його футбольних трюків збирають мільйони переглядів.

"Десна" наступного сезону стартує у кваліфікації Ліги Європи. Команда за підсумками сезону посіла четверте місце в УПЛ, і планує покращити свої результати. В минулому сезоні за команду виступав орендований в "Шахтаря" Юхим Конопля. Чи продовжить крайній захисник і надалі виступати за чернігівську команду – невідомо.