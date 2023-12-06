Сергій Ребров привітав ЗСУ зі святом: що побажав головний тренер "синьо-жовтих"

У середу, 6 грудня, Збройні Сили України відзначають своє професійне свято. Мужніх воїнів привітав головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров.

Сергій Станіславович опублікував привітальне послання у своєму Інстаграмі. Легендарний футболіст та талановитий тренер закликав підтримувати Збройні Сили України.

До теми Колишній гравець Динамо, який народився в Росії, українською мовою привітав ЗСУ зі святом

Ребров: Дякуємо вам за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни

"Вітаю усіх наших захисників та захисниць з Днем Збройних Сил Україні!

Безмежно дякуємо вам за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей під час нападу від ворога, але й вічно памʼятатимемо всіх героїв, які загинули захищаючи Україну.

Закликаю усіх у кого є змога продовжувати підтримувати наших військових як і морально, так і матеріально.

Слава Україні, слава ЗСУ!", – написав Ребров.