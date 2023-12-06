Сергій Ребров привітав ЗСУ зі святом: що побажав головний тренер "синьо-жовтих"
Джерело:Інстаграм Сергія Реброва
У середу, 6 грудня, Збройні Сили України відзначають своє професійне свято. Мужніх воїнів привітав головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров.
Сергій Станіславович опублікував привітальне послання у своєму Інстаграмі. Легендарний футболіст та талановитий тренер закликав підтримувати Збройні Сили України.
До теми Колишній гравець Динамо, який народився в Росії, українською мовою привітав ЗСУ зі святом
Ребров: Дякуємо вам за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни
"Вітаю усіх наших захисників та захисниць з Днем Збройних Сил Україні!
Безмежно дякуємо вам за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей під час нападу від ворога, але й вічно памʼятатимемо всіх героїв, які загинули захищаючи Україну.
Закликаю усіх у кого є змога продовжувати підтримувати наших військових як і морально, так і матеріально.
Слава Україні, слава ЗСУ!", – написав Ребров.
- Зазначимо, що Сергій Ребров ніколи не афішує свою допомогу ЗСУ. 49-річний спеціаліст підтримує фонд "Трибуна героїв", який опікується сім'ями загиблих футбольних фанатів.
- Також Сергій Станіславович відвідує поранених українських військових у госпіталях. Така моральна підтримка дуже важлива нашим Героям.
- Усі перемоги збірної наставник та футболісти присвячують нашому народу та Збройним Силам України.