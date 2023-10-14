У суботу, 14 жовтня, збірна України здобула важливу перемогу у кваліфікації на Євро-2024. Команда Сергія Реброва вийшла сильнішою за Північну Македонію (2:0), пише 24 канал.

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Для наставника це вже третя перемога на чолі національної команди. Після матчу Сергій Станіславович висловив свою думку щодо матчу проти македонців.

Я дуже вдячний хлопцям. Македонці створювали моменти, але я дійсно бачив, що вони вийшли перемагати. Вважаю, що ми сьогодні заслужено перемогли. Коли ми забили м'яч, гравці більше зосередились на грі в обороні. Я вважаю, що це психологія. Ми не контролювали м'яч, але це заслуга Македонії, яка намагалась зрівняти рахунок. Добре, що ми вистояли. На цьому рівні грають найкращі футболісти в Європі. Подивимось ці моменти, проаналізуємо і будемо готуватися до наступної гри. Якщо б забили раніше другий, було б більш спокійно. Але ми заслужили цю перемогу, вона для нашого народу та ЗСУ,

– сказав Ребров у прямому етері.

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Перемога дозволила нашій команді вийти на друге місце у відбірковій групі. Команда Сергія Реброва випереджає Італію на три бали, але у "Скуадри Адзури" ще два матчі в запасі.

Свою наступну гру Україна проведе на виїзді вже за три дні, 17 жовтня. Суперником "синьо-жовтих" стане аутсайдер групи збірна Мальти.