Саме це вже не вперше робить головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров. Наставник "синьо-жовтих" та перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко відвідали поранених військових в одному із київських госпіталів.

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Зустрічі, які надихають

Прийшли представники українського футболу не з порожніми руками. Ребров та Костюченко передали лікарні медичне обладнання, яке буде допомагати лікарям у порятунку життів захисників України, а військовим у їх відновленні.



Костюченко та Ребров приїхали провідати поранених військових / Фото УАФ

Тренер національної команди прийшов до лікарні ще й з особистими подарунками. Усі поранені військові отримали із рук Сергія Станіславовича м'ячі із його автографом та екіпірування збірної України з футболу.



Сергій Ребров навідався у госпіталь / Фото УАФ

Такі зустрічі з легендами футболу дуже надихають наших військових, серед яких багато футбольних фанатів.

Від імені усіх військових УАФ та Сергію Реброву подякував керівник відділення Сергій Сапа

Ми дуже вдячні за такі візити. Приємно мати справу з роботою потужної команди УАФ. Для воїнів дуже важлива психологічна підтримка. Із нашого ж, медичного, боку допомога героям надається в повному обсязі, і я дуже сподіваюся, що все в них буде добре,

– сказав Сапа.



Ребров приїхав у київський госпіталь / Фото УАФ

Сергій Ребров підкреслив, що для усіх дуже важливо бути пліч-о-пліч з військовими, які відвойовують тимчасові окуповані землі. Тренер "синьо-жовтих" зізнався, що багато часу виділяє на спілкування із воїнами, які пригадують Реброву матчі з його участю.

Я завжди кажу, що наразі саме вони – герої, і для мене честь – відвідувати їх. Я завжди розпитую бійців, де і як сталося поранення, як іде одужання. Це дійсно важливо для мене, адже кожен хлопець, який зараз знаходиться тут, – справжній герой. А ми, кожен на своєму місці, маємо робити все для України, для перемоги,

– заявив Ребров.



Ребров підтримав воїнів / Фото УАФ

Відзначимо, що саме Сергій Ребров був ініціатором збору коштів для України серед українських футболістів, які грають за кордоном. Про це ще на початку повномасштабної війни в інтерв'ю заявляв Руслан Маліновський.

Також в УАФ розповіли про тренування та матчі на штучному полі НТЦ імені Віктора Баннікова, у яких усі охочі захисники, що проходять реабілітацію, можуть брати участь.