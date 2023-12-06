Сергей Станиславович опубликовал приветственное послание в своем Инстаграмме. Легендарный футболист и талантливый тренер призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины.

К теме Бывший игрок Динамо, родившийся в России, на украинском языке поздравил ВСУ с праздником

Ребров: Спасибо вам за ваш вклад в сохранение свободы нашей страны

"Поздравляю всех наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины!

Безгранично благодарим вас за ваш вклад в сохранение свободы нашей страны и людей во время нападения от врага, но и будем вечно помнить всех героев, погибших защищая Украину.

Призываю всех у кого есть возможность продолжать поддерживать наших военных как морально, так и материально.

Слава Украине, слава ВСУ!", – написал Ребров.