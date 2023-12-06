Сергей Станиславович опубликовал приветственное послание в своем Инстаграмме. Легендарный футболист и талантливый тренер призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины.
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Ребров: Спасибо вам за ваш вклад в сохранение свободы нашей страны
"Поздравляю всех наших защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины!
Безгранично благодарим вас за ваш вклад в сохранение свободы нашей страны и людей во время нападения от врага, но и будем вечно помнить всех героев, погибших защищая Украину.
Призываю всех у кого есть возможность продолжать поддерживать наших военных как морально, так и материально.
Слава Украине, слава ВСУ!", – написал Ребров.
- Отметим, что Сергей Ребров никогда не афиширует свою помощь ВСУ. 49-летний специалист поддерживает фонд "Трибуна героев", который занимается семьями погибших футбольных фанатов.
- Также Сергей Станиславович посещает раненых украинских военных в госпиталях. Такая моральная поддержка очень важна для наших Героев.
- Все победы сборной наставник и футболисты посвящают нашему народу и Вооруженным Силам Украины.