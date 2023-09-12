Тепер офіційно 29: Світоліна звернулася до вболівальників у свій день народження

12 вересня 2023, 16:22
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Еліни Світоліної

12 вересня перша ракетка України Еліна Світоліна святкує свій день народження. Українська красуня зворушливо прокоментувала цю подію.

Українській королеві тенісу Еліні Світоліній 12 вересня виповнилося 29 років. З нагоди дня народження тенісистка звернулася до своїх фанів, опублікувавши пост в інстаграмі.

Читайте також Еліна Світоліна повернулась у топ-25 рейтингу WTA після декрету: позиції українок після US Open

Світоліна: Вип'ємо, щоб цей рік став найкращими

"Мені сьогодні офіційно виповнилося 29. Тепер, коли я переступила поріг свого останнього року 20-річного періоду, мене переповнюють різні емоції – захват, очікування і трохи ностальгія. Але найважливіше, це те, що я готова прийняти всі пригоди та можливості, які чекають попереду.

Тож святкую цей особливий день з радістю, сміхом і в компанії близьких. Дякую, що ви – частина цієї неймовірної мандрівки і вип'ємо, щоб цей 29-й рік став найкращими", – написала Світоліна.

Світоліна звернулася до фанів / instagram.com/elisvitolina

Казкове повернення Світоліної

  • Нагадаємо, що у квітні 2023 року Еліна Світоліна тріумфально повернулася на корт після декретної відпустки. 
  • Вже у травні 2023 року Світоліна виграла турнір WTA 250 в Страсбурзі, у фіналі перемігши росіянку Анну Блінкову.
  • Українка дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдону, повторивши свої найкращі досягнення.
  • Такі фантастичні результати дозволили Еліні стрибнути із поза меж топ-1000 одразу на 25 місце рейтингу WTA.
  • Наразі 29-річна тенісистка взяла паузу у виступах. Найближчим часом вона планує присвятити себе сім'ї та відпочинку. Світоліну досі турбують проблеми зі стопою.
Автор: Сергій Шаховець