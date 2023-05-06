Напередодні головного бою: де дивитися поєдинок Гвоздика проти Болотніка
Олександр Гвоздик проведе зустріч з Річардом Болотніком. Бій відбудеться в андеркарті головного поєдинку вечора.
У мексиканському місті Гвадалахара в ніч на 7-е травня відбудеться бій українського боксера. Поєдинок транслюватиме відеосервіс DAZN, пише 24 Канал.
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Олександр Гвоздик (18–1, 14 КО) проведе бій проти Річарда Болотніка з Латвії (19–6–1, 8 КО) у форматі поєдинку, який складатиме 10 раундів. Шоу в Мексиці транслюватиме відеосервіс DAZN. Поєдинок Гвоздика очікується не раніше 04:00. У головному бою вечора зустрінуться Сауль Альварес із Мексики та британець Джон Райдер. Сауль Альварес вийде на ринг близько 06:00.
Нагадаємо, що на зважуванні обидва спортсмени показали на терезах 79,29 кг (174,8 фунтів). У лютому 2023-го року Гвоздик у 6-раундовому бою виграв у мексиканця Жозуе Обандо за очками. Українець знайшов низку причин для свого повернення на ринг, серед яких головною метою було підняти український стяг на міжнародній арені.
Афіша зустрічі / інстаграм Олександра Гвоздика
Відродження кар'єри українського боксера
- Олександр Гвоздик не боксував уже понад три роки до поєдинку з Обандо.
- Останній бій Гвоздика перед поверненням датований на жовтень 2019-го року. Тоді українець провів об'єднавчий бій проти росіянина Артура Бетербієва.
- Українець програв у тому поєдинку вперше на професійносу ринзі. До того ж Гвоздик втратив свій чемпіонський пояс.
- В червні 2020-го року Гвоздик вирішив закінчити свою професійному кар'єру.