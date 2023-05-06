У мексиканському місті Гвадалахара в ніч на 7-е травня відбудеться бій українського боксера. Поєдинок транслюватиме відеосервіс DAZN, пише 24 Канал.

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Олександр Гвоздик (18–1, 14 КО) проведе бій проти Річарда Болотніка з Латвії (19–6–1, 8 КО) у форматі поєдинку, який складатиме 10 раундів. Шоу в Мексиці транслюватиме відеосервіс DAZN. Поєдинок Гвоздика очікується не раніше 04:00. У головному бою вечора зустрінуться Сауль Альварес із Мексики та британець Джон Райдер. Сауль Альварес вийде на ринг близько 06:00.

Нагадаємо, що на зважуванні обидва спортсмени показали на терезах 79,29 кг (174,8 фунтів). У лютому 2023-го року Гвоздик у 6-раундовому бою виграв у мексиканця Жозуе Обандо за очками. Українець знайшов низку причин для свого повернення на ринг, серед яких головною метою було підняти український стяг на міжнародній арені.

Афіша зустрічі / інстаграм Олександра Гвоздика

Відродження кар'єри українського боксера