Олександр Гвоздик повертається на професійний ринг після трьохрічної перерви. Українцем керує патріотичний дух.
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Надвмотивований боксер
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик чітко окреслив декілька причин відновлення кар'єри. Український боксер відчуває себе "голодним" та наслідує бажання прославляти свою державу.
Підтримуючи себе у формі, відвідуючи зал, спарингуючи час від часу, я зрозумів, що знову став "голодним". То чому б не спробувати повернутись? Подивимося, що з цього вийде. Я мотивований і готовий йти в бій. Я вважаю, що підняти прапор України у будь-якому куточку світу – це безумовно додаткова мотивація для мого народу. І, ви розумієте, у ці лихоліття – це одна з вагомих причин мого рішення повернутися. Слава Україні,
– розповів Олексанжр Гвоздик.
Відродження кар'єри українського боксера
- Олександр Гвоздик не боксував уже понад три роки.
- Останній бій Гвоздика датований на жовтень 2019-го року. Тоді українець провів об'єднавчий бій проти росіянина Артура Бетербієва.
- Українець програв у тому поєдинку вперше на професійносу ринзі. До того ж Гвоздик втратив свій чемпіонський пояс.
- В червні 2020-го року Гвоздик вирішив закінчити свою професійну кар'єру.
- Проте війна внесла корективи у плани українського боксера. Гвоздик відновить свою кар'єру 11-го лютого 2023-го року поєдинок проти аргентинця Хорхе Міранди.