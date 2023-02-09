Олександр Гвоздик повертається на професійний ринг після трьохрічної перерви. Українцем керує патріотичний дух.

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Надвмотивований боксер

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик чітко окреслив декілька причин відновлення кар'єри. Український боксер відчуває себе "голодним" та наслідує бажання прославляти свою державу.

Підтримуючи себе у формі, відвідуючи зал, спарингуючи час від часу, я зрозумів, що знову став "голодним". То чому б не спробувати повернутись? Подивимося, що з цього вийде. Я мотивований і готовий йти в бій. Я вважаю, що підняти прапор України у будь-якому куточку світу – це безумовно додаткова мотивація для мого народу. І, ви розумієте, у ці лихоліття – це одна з вагомих причин мого рішення повернутися. Слава Україні,

– розповів Олексанжр Гвоздик.

Відродження кар'єри українського боксера