В мексиканском городе Гвадалахара в ночь на 7 мая состоится бой украинского боксера. Поединок будет транслировать видеосервис DAZN. 24 Канал.

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Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) проведет бой против Ричарда Болотника из Латвии (19-6-1, 8 КО) в формате поединка, который составит 10 раундов. Шоу в Мексике будет транслировать видеосервис DAZN. Поединок Гвоздика ожидается не раньше 04:00. В главном бою вечера встретятся Сауль Альварес из Мексики и британец Джон Райдер. Сауль Альварес выйдет на ринг около 6 часов.

Напомним, что на взвешивании оба спортсмена показали на весах 79,29 кг (174,8 фунтов). В феврале 2023 года Гвоздик в 6-раундовом бою выиграл у мексиканца Жозуэ Обандо по очкам. Украинец нашел ряд причин для своего возвращения на ринг, среди которых главной целью было поднять украинский флаг на международной арене.

Афиша встречи / инстаграмм Александра Гвоздика

Возрождение карьеры украинского боксера