Даяну Ястремську офіційно виправдали у вживанні допінгу

Міжнародна федерація тенісу (ITF) опублікувала заяву по допінгового скандалу за участю українки Даяни Ястремської. Тенісистку офіційно виправдали.

Відповідну заяву опублікували на сайті організації. Міжнародна федерація тенісу вважає, що вона не несе провини за допінг в організмі.

До слова Ястремська різко відреагувала на чутки, що допінг потрапив у її організм після сексу

"Рішенням Незалежної трибуналу встановлено, що пані Ястремська: (1) вчинила порушення статті 2.1 Програми; (2) зробила це порушення без провини або недбалості, і тому термін дискваліфікації не накладається; і (3) має право відновити виступ на змаганнях з негайним вступом у силу. Це рішення може бути оскаржене WADA і НАДЦ України в Спортивному арбітражному суді", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про допінг Ястремської

Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Допінг був підтверджений і пробою B.

7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.

Даяна Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.