Перша гра – з росіянкою: Даяна Ястремська повертається на корт після феєрії на Australian Open

На турнірі в Лінці Україну представлять по одній тенісистці в одиночному та парному розряді. Серед них буде і Даяна Ястремська, яка дійшла до півфіналу у Мельбурні.

На вихідних завершились турніри в рамках першого змагання Grand Slam у цьому році. В жіночому сегменті Australian Open наробила шуму українка Даяна Ястремська, пише 24 канал.

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Одеситка пройшла три раунди кваліфікації, а в основній сітці зуміла дістатися аж півфіналу. Попри насичений календар, Даяна не має в планах відпочивати і вже цього тижня повернеться на корт.

Ястремська заявилаь на турнір WTA500 у австрійському Лінці, отримавши Wild Card від організаторів. Вона стала однією з 28-ми учасниць основної стадії.

Після завершення кваліфікації визначилась і перша опонентка українки. Нею стане "нейтральна" росіянка Еріка Андрєєва. 19-річна дівчина йде на 111 місці в рейтингу WTA. Гра відбудеться 31 січня (середа) не раніше 11:00 за київським часом.

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Переможниця цієї пари вийде в 1/8 фіналу, де зіграє проти першої ракетки Хорватії Донни Векич. До слова, минулого року Андрєєва вже поступалась Ястремській в рамках кваліфікації на Вімблдон – 3:6, 4:6.

Відзначимо, що прорив на Australian Open дозволив Ястремській здійснити крутий стрибок у рейтингу WTA. Одеситка піднялась аж на 64 позиції і тепер йде 29-ою. Це дозволило Даяні стати третьою ракеткою України.

Крім того, в парному турнірі в Лінці зіграє інша українка Надія Кіченок. Вона складе дует із німкенею Анна-Леною Фрідзам і у першому раунді протистоятиме російсько-чеській парі Іріна Хромачова – Міріам Колодзейова.