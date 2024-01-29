В выходные завершились турниры в рамках первого соревнования Grand Slam в этом году. В женском сегменте Australian Open наделала шума украинка Даяна Ястремская, пишет 24 канал.

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Одесситка прошла три раунда квалификации, а в основной сетке сумела добраться до полуфинала. Несмотря на насыщенный календарь, Даяна не имеет в планах отдыхать и уже на этой неделе вернется на корт.

Ястремская заявила на турнир WTA500 в австрийском Линце получив Wild Card от организаторов. Она стала одной из 28 участниц основной стадии.

После завершения квалификации определилась и первая оппонентка украинки. Ею станет "нейтральная" россиянка Эрика Андреева. 19-летняя девочка идет на 111 месте в рейтинге WTA. Игра состоится 31 января (среда) не раньше 11:00 по киевскому времени.

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Победительница этой пары выйдет в 1/8 финала, где сыграет против первой ракетки Хорватии Донны Векич. К слову прошлого года Андреева уже уступала Ястремской в рамках квалификации на Уимблдон 3:6 4:6.

Отметим, что прорыв на Australian Open позволил Ястремской.совершить крутой скачок в рейтинге WTA. Одесситка поднялась на 64 позиции и теперь идет 29-й. Это позволило Даяне стать третьей ракеткой Украины.

Кроме того, в парном турнире в Линце сыграет другая украинка Надежда Киченок. Она составит дуэт с немкой Анна-Леной Фридзам и в первом раунде будет противостоять российско-чешской паре Ирина Хромачева Мириам Колодзейова.