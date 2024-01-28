Людмила Кіченок / Єлена Остапенко – Се Шувей / Елізе Мертенс 0:2 (1:6, 5:7)

Це був перший фінал турніру серії Grand Slam у жіночому парному розряді для українки в кар'єрі. На жаль, повторити успіх у міксті Вімблдона-2023 Людмилі не вдалося, повідомляє 24 Канал.

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Перший сет переможниці турніру в Брісбені розпочали з виграного гейму на своїй подачі, але після цього суперниці повністю домінували та не залишили шансів українсько-латвійському дуету – 1:6.

Друга партія була набагато конкурентнішою. Кіченок і Остапенко розпочали його з брейку, який розвинули до 2:0 та мали перевагу 30:0 на подачі суперниць. Проте другі сіяні не відпустили українсько-латвійську пару у відрив та одразу ж відіграли брейк, який мали в пасиві.

За рахунку 3:4 Кіченок і Остапенко ще раз програли гейм на своїй подачі, але не дозволили суперницям подати на матч. Тенісистки знову мали паритет, рахунок був 5:5 і перше очко в 11-му геймі дует із Бельгії та Китайського Тайбею програв, але після цього вони видали серію з восьми виграних розіграшів та здобули престижний титул – 5:7.

Важливо. Це був третій фінал на турнірах серії Grand Slam для України в жіночому парному розряді. У 1999 році на Вімблдоні зазнала поразки Олена Татаркова, а єдиний титул було завойовано в Мельбурні у 2008 році, тоді тріумфували Альона та Катерина Бондаренко.