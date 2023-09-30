Дюбуа очікує на рішення WBA по бою з Усиком: відомо чи вплине це на поєдинок українця з Ф'юрі

Британський боксер готовий до кінця за свою правду. Та от йому не вийде зіпсувати плани українця.

Даніель Дюбуа все ще очікує на рішення WBA по бою з Олександром Усиком. Це не завадить майбутньому поєдинку українця з Тайсоном Ф'юрі.

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Після бою кулаками не махають

Промоутер Френк Воррен, котрий веде справи Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, розповів, що сторона британця все ще сподіваються на позитивне для них рішення WBA щодо апеляції на бій проти Олександра Усика. Діло в тому, що команда Дюбуа переконана, що Даніель не мав програвати поєдинок українцеві, оскільки його підлий удар нижче поясу, через який Усик на певний час випав з поєдинку, все ж був у межах правил.

Також варто відзначити, що Олександр та Тайсон Ф'юрі уже підписали контракт на бій за абсолют. Усик вже встиг відреагувати на оголошення поєдинку, проте і британець також не пасе задніх, тому також вкинув і своє слівце. Найцікавіше, що будь-яке рішення, котре буде прийняте WBA ніяк не повпливає на майбутній легендарний бій між Усиком та Ф'юрі.

Ми чекаємо, коли WBA вирішить питання з апеляцією. Поки що жодної відповіді немає. Сподіваюся, що все пройде добре і Дюбуа отримає бій з Усиком. Але це точно ніяк не завадить поєдинку Ф'юрі з Усиком,

– сказав Воррен.

Удар Дюбуа / інстаграм британця

Скандальний удар Дюбуа