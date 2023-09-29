Суперзірки світового боксу Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій за абсолют. Усі вболівальники боксу затамували подих в очікуванні мегафайту.
До теми Це найбільший бій у боксі: промоутер Ф'юрі прокоментував новину про поєдинок з Усиком
Що сказав Усик
Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на фантастичну новину. Українець опублікував постер з анонсом бою та лаконічно прокоментував свої відчуття.
Скоро… Готовий до бою,
– написав Усик у своєму Інстаграмі.
Офіційний постер бою Усик – Ф'юрі / instagram.com/usykaa
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
- Нагадаємо, що 29 вересня інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій.
- Незабаром новину офіційно підтвердила промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry Promotions.
- Також Воррен повідомив, що офіційне оголошення бою відбудеться одразу після поєдинку Ф'юрі – Нганну, який пройде 28 жовтня.
- За інформацією Коппінджера, бій Усик – Ф'юрі може відбутися 23 грудня цього року в Саудівській Аравії. Якщо сторони не встигнуть домовитися про організацію мегафайту, тоді поєдинок проведуть у січні 2024 року.
До слова. Останнім абсолютним чемпіоном у надважкій вазі був британець Леннокс Льюїс. У листопаді 1999 року "Лев" переміг Евандера Холіфілда та здобув звання абсолюту. У квітні 2000 року Льюїса позбавили титулу WBA за відмову від зустрічі з обов'язковим претендентом Джоном Руїсом і він автоматично втратив звання абсолютного чемпіона. З тих пір звання абсолюту в хевівейті залишалося вакантним.