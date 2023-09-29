Суперзірки світового боксу Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій за абсолют. Усі вболівальники боксу затамували подих в очікуванні мегафайту.

До теми Це найбільший бій у боксі: промоутер Ф'юрі прокоментував новину про поєдинок з Усиком

Що сказав Усик

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на фантастичну новину. Українець опублікував постер з анонсом бою та лаконічно прокоментував свої відчуття.

Скоро… Готовий до бою,

– написав Усик у своєму Інстаграмі.

Офіційний постер бою Усик – Ф'юрі / instagram.com/usykaa

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Нагадаємо, що 29 вересня інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій.

Незабаром новину офіційно підтвердила промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry Promotions.

Також Воррен повідомив, що офіційне оголошення бою відбудеться одразу після поєдинку Ф'юрі – Нганну, який пройде 28 жовтня.

За інформацією Коппінджера, бій Усик – Ф'юрі може відбутися 23 грудня цього року в Саудівській Аравії. Якщо сторони не встигнуть домовитися про організацію мегафайту, тоді поєдинок проведуть у січні 2024 року.

До слова. Останнім абсолютним чемпіоном у надважкій вазі був британець Леннокс Льюїс. У листопаді 1999 року "Лев" переміг Евандера Холіфілда та здобув звання абсолюту. У квітні 2000 року Льюїса позбавили титулу WBA за відмову від зустрічі з обов'язковим претендентом Джоном Руїсом і він автоматично втратив звання абсолютного чемпіона. З тих пір звання абсолюту в хевівейті залишалося вакантним.